Laga Menegangkan di Babak Kualifikasi 32 hingga 16 Besar Bandung Open Tournament Championship 2024

TUNTAS sudah babak kualifikasi 32 besar hingga 16 besar Bandung Open Tournament Championship 2024 yang berlangsung di RX Pool & Cafe Bandung, Sabtu (13/7/2024).

Saat ini, sudah ada 8 pemain yang dipastikan lolos ke perempat final 10-Ball Tournament Championship 2024. Bukan hanya pemain top dunia, empat atlet Indonesia juga lolos di babak ini.

Bidang Pertandingan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Edward Lumbantoruan mengakui, jalannya pertandingan pada babak kualifikasi 32 besar hingga 16 besar sangat menegangkan.

"Tadi dua pemain top dari China Taipei hampir saja tersingkir dengan skor yang menegangkan, yaitu Ko Pin Yi menang skor 8-7 melawan Jerico Bonus-JRX (Filipina)," ucap Edward.

"Ketika mereka bermain di skor 7-7 terlihat bahwa Ko Pin Yi memang benar-benar pemain dunia, dengan kontrol diri, mental juara yang sangat baik, dia bisa menyelesaikan pertandingannya dengan mulus," tambahnya.

Kemudian, laga sengit juga terjadi saat pertandingan antara Ko Ping Chung melawan Jhonson-Hud Hud di babak 16 besar.

"Di babak 16 besar Ko Ping Chung bertemu dengan Jhonson-Hud Hud (Indonesia) sangat menegangkan dengan skor 7-7. Jhonson tadi memegang break, tetapi sayang bola putihnya scratch, tetapi dalam permainannya Ko Ping Chung tidak bisa menyelesaikan game itu dan miss di bola 6, tetapi sayang sekali Jhonson tidak bisa menyelesaikannya, terlihat dia sangat pressure," bebernya.

"Dan ketika Ko Ping Chung mendapat bola, dia dengan piawai, dengan pengalamannya yang sudah malang-melintang di dunia billiar, dia bisa menghabiskan bolanya dengan mulus, tanpa ada hambatan. Kemudian Jundel Mazon dari Filipina dia bisa mengalahkan Gabby dari RAMA Yogyakarta dengan skor 8-6," lanjutnya.