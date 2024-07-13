Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Saksikan Pertandingan Babak 32 Besar Bandung Open Tournament Championship 2024, Live Streaming di RCTI+ dan Vision+

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |11:56 WIB
Saksikan Pertandingan Babak 32 Besar Bandung Open Tournament Championship 2024, Live Streaming di RCTI+ dan Vision+
Ajang 10-Ball Tournament Championship 2024. (Foto: Agung Bakti Sarasa/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

SAKSIKAN pertandingan babak 32 besar Bandung Open Tournament Championship 2024 live streaming di RCTI+ dan Vision+. Turnamen biliar bergengsi yang juga bernama 10-Ball Tournament Championship 2024 itu dijadwalkan menggelar laga-laga seru di babak 32 besar pada hari ini, Sabtu (13/7/2024).

Pada babak 32 besar, ada pertandingan Ko Pin Yi dari Taiwan vs Jeff De Luna dari tim Filipina. Laga ini yang dapat disaksikan langsung di aplikasi RCTI+ dan Vision+.

10-Ball Tournament Championship 2024

Turnamen Bandung Open Tournament Championship 2024 sendiri berlangsung di RX Pool & Cafe Bandung, Jl Kebon Kawung No 30, Kota Bandung. Ajang ini akan berlangsung pada 10 hingga 14 Juli 2024.

Menerapkan sistem double elemination, mereka yang lolos ke babak ini telah melewati persaingan sengit melawan 128 peserta lainnya.

Bidang Pertandingan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Edward Lumbantoruan, mengatakan seluruh atlet top dunia seperti Aloysius Yapp, Jeff De Luna, hingga Brother Ko tidak ada yang gugur dalam babak ini.

"Kalau pemain luar negeri hampir semua enggak ada yang gugur, seperti pemain Filipina Jerico Bonus, Jesson Marabi, Pao Pao, Jundal Mazon, Bong Bata, Jeff De Luna. Pemain Taiwan juga semuanya lolos, Ko Pin Yi, Ko Ping Chung dan Ko Ping Han. Pemain Singapura juga Aloysius Yapp lolos," ucap Edward, Jumat 12 Juli 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement