Saksikan Pertandingan Babak 32 Besar Bandung Open Tournament Championship 2024, Live Streaming di RCTI+ dan Vision+

SAKSIKAN pertandingan babak 32 besar Bandung Open Tournament Championship 2024 live streaming di RCTI+ dan Vision+. Turnamen biliar bergengsi yang juga bernama 10-Ball Tournament Championship 2024 itu dijadwalkan menggelar laga-laga seru di babak 32 besar pada hari ini, Sabtu (13/7/2024).

Pada babak 32 besar, ada pertandingan Ko Pin Yi dari Taiwan vs Jeff De Luna dari tim Filipina. Laga ini yang dapat disaksikan langsung di aplikasi RCTI+ dan Vision+.

Turnamen Bandung Open Tournament Championship 2024 sendiri berlangsung di RX Pool & Cafe Bandung, Jl Kebon Kawung No 30, Kota Bandung. Ajang ini akan berlangsung pada 10 hingga 14 Juli 2024.

Menerapkan sistem double elemination, mereka yang lolos ke babak ini telah melewati persaingan sengit melawan 128 peserta lainnya.

Bidang Pertandingan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Edward Lumbantoruan, mengatakan seluruh atlet top dunia seperti Aloysius Yapp, Jeff De Luna, hingga Brother Ko tidak ada yang gugur dalam babak ini.

"Kalau pemain luar negeri hampir semua enggak ada yang gugur, seperti pemain Filipina Jerico Bonus, Jesson Marabi, Pao Pao, Jundal Mazon, Bong Bata, Jeff De Luna. Pemain Taiwan juga semuanya lolos, Ko Pin Yi, Ko Ping Chung dan Ko Ping Han. Pemain Singapura juga Aloysius Yapp lolos," ucap Edward, Jumat 12 Juli 2024.