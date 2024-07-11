Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik yang Kepincut Hati Produser Film Komedi yang Terpaut Usia 8 Tahun

KISAH Sabina Altynbekova menarik diulas. Salah satunya urusan asmara karena pevoli cantik ini diketahui kepincut hati produser film komedi yang usianya terpaut hingga 8 tahun.

Sabina Altynbekova telah jadi salah satu atlet dunia yang selalu berhasil mencuri perhatian besar publik. Bukan hanya karena bakatnya yang gemilang di dunia voli, Sabina Altynbekova juga kerap jadi sorotan karena punya paras yang begitu cantik nan menawan.

Pevoli asal Kazakhstan ini mulai mendapat sorotan besar usai mentas di ajang Kejuaraan Voli Junior Asia 2014. Ajang itu digelar di Taipei, Taiwan.

Paras cantik Sabina Altynbekova banyak mendapat pujian. Dia bahkan dianggap punya paras yang begitu cantik bak boneka Barbie.

Kepopuleran Sabina Altynbekova berjalan seiring dengan kariernya yang terus menanjak. Dia bahkan dikontrak klub-klub voli luar Kazakhstan, salah satunya klub voli Uni Emirat Arab, yakni Al Wasl.

Usai semakin populer, serba-serbi kehidupan Sabina Altynbekova menjadi lebih ramai disorot. Salah satunya soal asmara. Sebab, Sabina Altynbekova terlihat menutupi kisah percintaannya.

Bahkan, publik sempat dikejutkan kala Sabina Altynbekova yang tiba-tiba mengunggah potret dirinya menikah pada 25 Desember 2020. Kala itu, sosok pria beruntung yang mendapatkan hati Sabina Altynbekova pun tak diketahui secara pasti. Sebab, dia benar-benar menutupinya.