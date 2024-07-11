Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

64 Peserta Bersaing Ketat di Hari Kedua 10-Ball Tournament Championship 2024 Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |12:26 WIB
64 Peserta Bersaing Ketat di Hari Kedua 10-Ball Tournament Championship 2024 Bandung
Sebanyak 64 peserta bersaing ketat di hari kedua 10-Ball Tournament Championship 2024 (Foto: MPI/Agung Bakti Sarasa)
BANDUNG - Pelaksanaan turnamen biliar 10-Ball Tournament Championship 2024 yang berlangsung di Kota Bandung memasuki hari kedua, Kamis (11/7/2024). Ajang tersebut digelar di RX Pool & Cafe Bandung, Jl. Kebon Kawung No.30, Kota Bandung, Jawa Barat, 10-14 Juli 2024.

Pada hari ini, ada sebanyak 64 tim atau peserta yang akan bertandingan untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Diketahui, 10-Ball Tournament Championship 2024 ini menerapkan sistem double elimination.

10-Ball Tournament Championship 2024 Bandung (Foto: MPI/Agung Bakti Sarasa)

Dari total 128 peserta yang ikut dalam kompetisi ini, mereka akan menunjukkan kemampuan terbaik demi lolos ke babak 64 besar. Dari hari pertama, Rabu 10 Juli 2024, sudah ada 32 peserta yang lolos.

"Untuk hari ini ada setengah dari jumlah peserta (128 peserta) yaitu 64 besar, bermain dengan sistem double elimination sampai keluar 32 orang. Besok 64 peserta lagi, double elemination keluar 32 orang lagi," ucap Bidang Pertandingan PB POBSI, Edward Lumbantoruan, di lokasi, Kamis (11/7/2024).

"Sehingga nanti total 32 peserta hari pertama, 32 peserta hari kedua akan bertanding kembali di hari ketiga 64, sampai keluar 32 orang lagi. Hari keempat, 32 besar sampai quarter final. Hari kelima, quarter final sampai final," sambung Edward.

Selain atlet biliar Indonesia, kompetisi ini juga diikuti oleh atlet kelas dunia. Beberapa di antaranya datang dari Asia.

Halaman:
1 2
