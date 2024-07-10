Daftar 64 Peserta yang Lolos di Hari Pertama 10-Ball Tournament Championship 2024 Bandung

64 Peserta lolos ke babak selanjutnya di hari pertama 10-Ball Tournament Championship 2024. (Foto: Agung Bakti/MPI)

BANDUNG - Sebanyak 64 peserta berhasil lolos di hari pertama 10-Ball Tournament Championship 2024. Turnamen biliar yang digelar di Bandung tersebut pun memainkan laga hari pertama pada Kamis (10/7/2024).

Diketahui, 10-Ball Tournament Championship 2024 ini menerapkan sistem double elemination. Sebanyak 128 peserta berlomba menunjukkan kemampuan terbaik demi lolos ke babak 64 besar.

Bidang Pertandingan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Edward Lumbantoruan mengatakan, sebanyak 64 pebiliar akan bertandingan untuk nantinya diseleksi menjadi 32 peserta. Sedangkan sisanya, baru akan bertandingan pada Kamis (11/7/2024) besok.

"Untuk hari ini ada setengah dari jumlah peserta (128 peserta) yaitu 64 besar, bermain dengan sistem double elemination sampai keluar 32 orang. Besok 64 peserta lagi, double elemination keluar 32 orang lagi," ucap Edward ditemui di RX Pool & Cafe Bandung, Rabu (10/7/2024).

"Sehingga nanti total 32 peserta hari pertama, 32 peserta hari kedua akan bertanding kembali di hari ketiga 64, sampai keluar 32 orang lagi. Hari keempat, 32 besar sampai quarter final. Hari kelima, quarter final sampai final," sambungnya.

Berikut daftar peserta lolos ke babak 64 besar 10-Ball Tournament Championship 2024 Bandung di hari pertama:

Pool A

Bryan Gahana vs Charlie-MOD : Bryan Gaahana

Susi Marlen-JF vs Punguan-Mantra : Punguan-Mantra

Ernest-DB vs Dimas K-JRX : Dimas K-JRX

Fanny L-DKI vs Irwanto-Labewa : Irwanto-Labewa

Pool B

Ivan-Kitra vs Jose-JF : Jose-JF

Ryan S-WWW vs Louis Amorty : Ryan S-WWW

Putrini-I Pool vs Hanafi : Hanafi

Irsal N-ESBE vs Rudy S-Mosse : Rusy S-Mosse