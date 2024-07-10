Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Daftar 64 Peserta yang Lolos di Hari Pertama 10-Ball Tournament Championship 2024 Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |19:47 WIB
Daftar 64 Peserta yang Lolos di Hari Pertama 10-Ball Tournament Championship 2024 Bandung
64 Peserta lolos ke babak selanjutnya di hari pertama 10-Ball Tournament Championship 2024. (Foto: Agung Bakti/MPI)
A
A
A

BANDUNG - Sebanyak 64 peserta berhasil lolos di hari pertama 10-Ball Tournament Championship 2024. Turnamen biliar yang digelar di Bandung tersebut pun memainkan laga hari pertama pada Kamis (10/7/2024).

Diketahui, 10-Ball Tournament Championship 2024 ini menerapkan sistem double elemination. Sebanyak 128 peserta berlomba menunjukkan kemampuan terbaik demi lolos ke babak 64 besar.

Bidang Pertandingan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Edward Lumbantoruan mengatakan, sebanyak 64 pebiliar akan bertandingan untuk nantinya diseleksi menjadi 32 peserta. Sedangkan sisanya, baru akan bertandingan pada Kamis (11/7/2024) besok.

"Untuk hari ini ada setengah dari jumlah peserta (128 peserta) yaitu 64 besar, bermain dengan sistem double elemination sampai keluar 32 orang. Besok 64 peserta lagi, double elemination keluar 32 orang lagi," ucap Edward ditemui di RX Pool & Cafe Bandung, Rabu (10/7/2024).

10-Ball Tournament Championship 2024 (Agung Bakti/MPI)

"Sehingga nanti total 32 peserta hari pertama, 32 peserta hari kedua akan bertanding kembali di hari ketiga 64, sampai keluar 32 orang lagi. Hari keempat, 32 besar sampai quarter final. Hari kelima, quarter final sampai final," sambungnya.

Berikut daftar peserta lolos ke babak 64 besar 10-Ball Tournament Championship 2024 Bandung di hari pertama:

Pool A

Bryan Gahana vs Charlie-MOD : Bryan Gaahana

Susi Marlen-JF vs Punguan-Mantra : Punguan-Mantra

Ernest-DB vs Dimas K-JRX : Dimas K-JRX

Fanny L-DKI vs Irwanto-Labewa : Irwanto-Labewa

Pool B

Ivan-Kitra vs Jose-JF : Jose-JF

Ryan S-WWW vs Louis Amorty : Ryan S-WWW

Putrini-I Pool vs Hanafi : Hanafi

Irsal N-ESBE vs Rudy S-Mosse : Rusy S-Mosse

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement