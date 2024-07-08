10 Makanan yang Wajib Dihindari jika Ingin Awet Muda Versi Ade Rai, Nomor 1 Kerupuk!

10 makanan yang wajib dihindari jika ingin awet muda versi Ade Rai menarik diulas. Salah satunya, ada kerupuk.

Ya, atlet binaraga Indonesia, Ade Rai, memang punya pola hidup yang sehat sehingga dirinya terlihat masih tetap bugar dan awet muda saat ini. Padahal, usia Ade Rai sendiri sudah masuk kepala 5 saat ini. Tepatnya pada 6 Mei 2024, dia baru saja genap merayakan ulang tahunnya yang ke-54.

Ade Rai pun tak pelit membagikan ilmu atau kiat dalam menjaga dirinya hingga tetap bugar dan awet muda seperti saat ini. Lalu, apa saja? Berikut 10 makanan yang wajib dihindari jika ingin awet muda versi Ade Rai.

10. Mi Instan





Salah satu makanan yang wajib dihindari jika ingin awet muda versi Ade Rai adalah mi instan. Makanan yang satu ini mendatangkan dampak buruk kepada tubuh seperti lambung, hati, dan bahkan kulit. Jadi, makanan ini perlu dihindari jika ingin awet muda.

9. Penyedap Rasa





Penyedap rasa juga jadi jenis makanan lain yang perlu dihindari. Ade Rai pun menyarankan agar masakan mengunakan bumbu yang alami.

8. Makanan Olahan





Makanan olahan ini jenisnya seperti nugget, sosis, dan makanan kaleng. Ade Rai menyarankan untuk menghindari makanan itu karena berpengawet sehingga bisa memicu penuaan dini.