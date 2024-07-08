Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

10 Makanan yang Wajib Dihindari jika Ingin Awet Muda Versi Ade Rai, Nomor 1 Kerupuk!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |06:07 WIB
10 Makanan yang Wajib Dihindari jika Ingin Awet Muda Versi Ade Rai, Nomor 1 Kerupuk!
Ade Rai beberkan pola hidup sehat versinya. (Foto: Instagram/@ade_rai)
A
A
A

10 makanan yang wajib dihindari jika ingin awet muda versi Ade Rai menarik diulas. Salah satunya, ada kerupuk.

Ya, atlet binaraga Indonesia, Ade Rai, memang punya pola hidup yang sehat sehingga dirinya terlihat masih tetap bugar dan awet muda saat ini. Padahal, usia Ade Rai sendiri sudah masuk kepala 5 saat ini. Tepatnya pada 6 Mei 2024, dia baru saja genap merayakan ulang tahunnya yang ke-54.

Ade Rai pun tak pelit membagikan ilmu atau kiat dalam menjaga dirinya hingga tetap bugar dan awet muda seperti saat ini. Lalu, apa saja? Berikut 10 makanan yang wajib dihindari jika ingin awet muda versi Ade Rai.

10. Mi Instan

Mi Instan

Salah satu makanan yang wajib dihindari jika ingin awet muda versi Ade Rai adalah mi instan. Makanan yang satu ini mendatangkan dampak buruk kepada tubuh seperti lambung, hati, dan bahkan kulit. Jadi, makanan ini perlu dihindari jika ingin awet muda.

9. Penyedap Rasa

Ade Rai

Penyedap rasa juga jadi jenis makanan lain yang perlu dihindari. Ade Rai pun menyarankan agar masakan mengunakan bumbu yang alami.

8. Makanan Olahan

Sosis

Makanan olahan ini jenisnya seperti nugget, sosis, dan makanan kaleng. Ade Rai menyarankan untuk menghindari makanan itu karena berpengawet sehingga bisa memicu penuaan dini.

