HOME SPORTS SPORT LAIN

Back-to-Back Juara Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group, Global Jaya Sejahtera Ungkap Rasa Bahagia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |23:13 WIB
Back-to-Back Juara Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group, Global Jaya Sejahtera Ungkap Rasa Bahagia
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Sukses Back to Back Juara Tenis Meja. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anak perusahaan MNC Tourism Indonesia dan MNC Group, Global Jaya Sejahtera (GJS), berhasil mempertahankan gelar juara turnamen tenis meja bertajuk MNC Sports Competition 2025. Keberhasilan meraih juara back-to-back ini disambut dengan sukacita oleh perwakilan tim, Yanti Fauzi, yang mengaku sangat bangga atas pencapaian tersebut.

1. Kemenangan Krusial di Sektor Tunggal Putri

Global Jaya Sejahtera (GJS) memastikan gelar juara setelah menaklukkan tim MNC Vision dengan skor akhir 2-0 di babak final. Pertandingan penentu digelar di Gedung iHub, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/11/2025).

Kemenangan dramatis ini ditentukan oleh aksi Yanti Fauzi yang sukses menumbangkan pemain MNC Vision lewat pertarungan sengit lima set di sektor tunggal putri.

Yanti Fauzi tidak dapat menyembunyikan rasa senangnya atas hasil yang diraih tim. "Sudah tidak bisa berkata-kata. Bahagia banget. Alhamdulillah dari tahun kemarin sampai sekarang masih bisa berdiri disini,” kata Yanti kepada Okezone, Selasa (18/11/2025).

Sementara itu, MNC Vision harus puas keluar sebagai runner-up cabor tenis meja. Adapun, peringkat ketiga direbut oleh tim iNews setelah mengalahkan FTA A dengan skor akhir 2-1.

Global Jaya Sejahtera Sukses Back to Back Juara Tenis Meja. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Global Jaya Sejahtera Sukses Back to Back Juara Tenis Meja. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

2. Apresiasi dan Harapan untuk Regenerasi Atlet

Mewakili rekan-rekannya, Yanti Fauzi menyampaikan apresiasi penuh atas gelaran MNC Sports Competition 2025. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih khusus kepada MNC Group yang secara rutin mengadakan turnamen olahraga.

 

