SPORT LAIN

5 Makanan yang Dijauhi Ade Rai karena Jadi Penyebab Berat Badan Sulit Turun, Nomor 1 Biasa Disantap saat Sarapan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |06:47 WIB
5 Makanan yang Dijauhi Ade Rai karena Jadi Penyebab Berat Badan Sulit Turun, Nomor 1 Biasa Disantap saat Sarapan
Ade Rai krap membagikan tips untuk hidup sehat. (Foto: Youtube Dunia Ade Rai)




ADA 5 makanan yang dijauhi Ade Rai karena jadi penyebab berat badan sulit turun. Sebagai mantan atlet binaraga, Ade Rai memiliki segudang ilmu mengenai cara hidup sehat, termasuk mencegah agar badan tidak terlalu gemuk.

Menurut Ade Rai, banyak orang gemuk yang sulit turun meski sudah berolahraga itu dikarenakan masih mengonsumi makanan yang justru jadi penyebab berat badan sulit turun. Penasaran apa saja makanan yang dimaksud?

Berikut 5 Makanan yang Dijauhi Ade Rai karena Jadi Penyebab Berat Badan Sulit Turun

5. Segala Jenis Makanan dari Mi

Mie Kocok

Banyak orang yang enggan memakan nasi, tapi memilih memakan mie atau pasta dengan anggapa bisa mengurangi berat badan. Padahal menurut Ade Rai, memakan mie yang berdasar tepung terigu justru bisa menaikkan berat badan.

Jadi, mengonsumsi makanan ini berlebihan juga tentunya bisa berdampak ke berat badan.

4. Kue

Kue kering

Indonesia terbiasa menyantap kue tradisional di pagi hari. Sebut saja seperti kue basah, kering, kue tart, hingga sereal.

Padahal, makanan yang dianggap camilan itu adalah salah satu penyebab berat badan sulit turun. Sebab, seseorang bisa total menjadi makan 7 sampai 9 kali sehari jika digabungkan sekalian dalam kebiasaan mengonsumi kue di luar makan berat.

1 2 3
