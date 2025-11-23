MNC Bank Pertahankan Takhta di Ajang MNC Sports Competition 2025, Lido Kembali Jadi Korban

MNC Bank Pertahankan Takhta di Ajang MNC Sports Competition 2025, Lido Kembali Jadi Korban. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

JAKARTA – MNC Bank sukses mempertahankan gelar juara mereka di cabang olahraga (cabor) bulutangkis turnamen MNC Sports Competition 2025. Skuad MNC Bank keluar sebagai pemenang setelah menaklukkan tim Lido 2-0 dalam partai final yang berlangsung solid di Kenzo Badminton, Meruya, Jakarta Barat, Minggu (23/11) sore WIB.

Kemenangan ini terasa spesial karena menandai gelar kedua MNC Bank secara beruntun dalam kompetisi internal antar unit MNC Group tersebut. Menariknya, pada partai final tahun sebelumnya (2024), tim yang dimanajeri oleh Peter Edwin Sapulete itu juga merebut gelar juara dengan mengalahkan Lido.

1. Dominasi Berlanjut dan Pemenang Lain

Ketua Panitia Pelaksana, Muhammad Yudhi, mengakui kualitas yang dimiliki skuad MNC Bank. Menurutnya, dominasi MNC Bank di cabor bulutangkis masih belum tertandingi.

“MNC Bank memang tim terkuat sampai dengan saat ini. Karena di 2024 sampai 2025 MNC Bank bisa mempertahankan gelar juara pertamanya. Itu juga dua tahun berturut-turut partai finalnya melawan (Lido),” ujar Yudhi kepada Okezone, Minggu (23/11/2025).

Sementara itu, tim FTA berhasil merebut podium ketiga. Kepastian itu didapat setelah mengalahkan RCTI+ dengan skor akhir 2-0 pada laga perebutan tempat ketiga.

MNC Bank juara bulu tangkis MNC Sports Competition 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

2. Mempererat Silaturahmi Menyambut HUT MNC Group

Sebagaimana diketahui, MNC Sports Competition 2025 dihelat dalam rangka menyambut HUT ke-36 MNC Group. Terdapat empat cabor yang dipertandingkan, yakni basket, tenis meja, biliar, dan bulutangkis.