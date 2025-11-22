Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Australia Open 2025: Raymond/Nikolaus dan Febriana/Meilysa Pastikan All Indonesian Finals di Ganda Putra dan Putri!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |11:21 WIB
Hasil Semifinal Australia Open 2025: Raymond/Nikolaus dan Febriana/Meilysa Pastikan All Indonesian Finals di Ganda Putra dan Putri!
Raymond/Nikolaus dan Febriana/Meilysa Pastikan All Indonesian Finals di Australia Open 2025. (Foto: PBSI)
HASIL semifinal Australia Open 2025 menarik diulas. Dua wakil bulu tangkis Indonesia, Raymond Indra/Nikolauis Joaquin (ganda putra) dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari (ganda putri) kompak lolos ke final.

Kesuksesan ini membuat all Indonesian finals dipastikan tercipta di Australia Open 2025 pada sektor ganda putri dan ganda putra. Akankah para wakil lain menyusul ke final?

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: X/@INABadminton)

1. Raymond/Nikolaus Pulangkan Unggulan 2 dari Malaysia

Dua pertandingan itu berlangsung di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Sabtu (22/11/2025) pagi WIB. Raymond/Nikolaus berhasil menumbangkan jagoan bulu tangkis Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Pada gim pertama, Raymond/Nikolaus langsung bermain agresif untuk menutup inisiatif permainan Goh/Nur. Meski sempat kesulitan, Raymond/Nikolaus akhirnya sukses memenangkan laga gim pertama dengan skor 21-15.

Beralih pada gim kedua, Goh/Nur langsung menguasai permainan pada awal pertandingan. Walau begitu, Raymond/Nikolaus tak kehabisan akal hingga unggul pada jeda interval. Konsistensi permainan membawa duet Indonesia itu akhirnya memenangkan gim kedua dengan skor identik 21-15.

Hasil manis ini membuat all Indonesian finals dipastikan tercipta di ganda putra. Sebab, partai lain di semifinal mempertemukan 2 wakil Indonesia, yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Moh Reza Pahlevi Isfahani/Sabar Karyaman Gutama.

 

Halaman:
1 2
