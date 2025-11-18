HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Sukses Back to Back Juara Tenis Meja

JAKARTA - Rangkaian turnamen olahraga bertajuk MNC Sports Competition 2025 yang digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-36 MNC Group telah merampungkan cabang olahraga (cabor) tenis meja. Dalam cabor ini, Global Jaya Sejahtera (GJS), anak perusahaan dari MNC Tourism Indonesia dan MNC Group, berhasil mencetak sejarah dengan meraih gelar juara dua tahun berturut-turut (back to back).

1. GJS Pertahankan Gelar Usai Bungkam MNC Vision

GJS berhasil memastikan gelar juara tenis meja setelah menaklukkan tim MNC Vision di partai final dengan skor akhir 2-0. Pertandingan final yang berlangsung seru dan meriah ini digelar di Gedung iHub, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/11/2025) malam WIB.

Keberhasilan mempertahankan gelar ini sekaligus menegaskan dominasi GJS, mengingat mereka juga sukses merebut posisi puncak pada edisi tahun sebelumnya.

Sementara itu, tim MNC Vision harus puas keluar sebagai runner-up cabor tenis meja di MNC Sports Competition 2025. Adapun, peringkat ketiga direbut oleh tim iNews setelah mengalahkan FTA A dengan skor akhir 2-1.

2. Tingkatkan Kebersamaan Lewat Kompetisi

Global Jaya Sejahtera Sukses Back to Back Juara Tenis Meja. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

MNC Sports Competition 2025 merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-36 MNC Group. Kompetisi ini mempertandingkan empat cabor, yakni basket, tenis meja, biliar, dan bulutangkis.