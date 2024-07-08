Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2024: Jakarta LavAni dan Jakarta BIN Jadi Juara Putaran Pertama Final Four!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |00:21 WIB
Hasil Proliga 2024: Jakarta LavAni dan Jakarta BIN Jadi Juara Putaran Pertama Final Four!
Jakarta STIN BIN kala mentas di Proliga 2024. (Foto: Instagram/@bin_volleyballclub)
HASIL Proliga 2024 akan diulas dalam artikel ini. Jakarta LavAni dan Jakarta BIN sukses menjadi juara putaran pertama final four Proliga 2024.

Ya, gelaran Proliga 2024 berlanjut kemarin. Ada pertandingan penutup putaran pertama final four Proliga 2024 telah rampung digelar di GOR Bung Tomo, Surabaya, pada Minggu 7 Juli 2024.

Jakarta BIN

Jakarta BIN (putri) dan Jakarta LavAni (putra) sukses merebut gelar juara putaran pertama di sektornya masing-masing. Jakarta BIN yang dimotori bintang voli Tanah Air, Megawati Hangestri Putri, sukses menghajar Popsivo Polwan dengan skor 3-0 (15-13, 37-35, 26-24).

Hasil itu membuat Jakarta BIN memastikan diri sebagai juara putaran pertama final four Proliga 2024. Mereka membawa pulang hadiah uang pembinaan sebesar Rp60 juta.

Jumlah kemenangan dan nilai yang dikumpulkan Jakarta BIN sama dengan milik Jakarta Electric PLN. Tetapi, Megawati Hagestri dan kawan-kawan memiliki rasio set lebih baik.

Kedua tim, Jakarta BIN dan Electric PLN, sama-sama meraih dua kemenangan dan enam poin. Namun, rasio set dari Jakarta BIN 1,75. Sementara Electric PLN, mereka mencatatkan rasio set 1,200.

"Hari ini kami bermain lebih solid dan kerja sama tim berjalan dengan baik. Kami juga sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan," kata asisten pelatih Jakarta BIN, Labib, dikutip dari rilis PBVSI, Senin (8/7/2024).

Pada dua pertemuan sebelumnya saat babak reguler, Jakarta BIN harus mengakui keunggulan Popsivo dengan skor 0-3 dan 2-3. Pada pertemuan ketiga hari ini, Jakarta BIN sudah menyiapkan strategi untuk meredam lawannya.

"Serangan mereka lebih sering lewat Voronkova dan Madison, itu yang kami antisipasi dengan blok-blok lebih kuat," tambah Labib.

