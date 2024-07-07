Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2024: Jakarta Electric PLN dan Jakarta LavAni Puncaki Klasemen Final Four!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |04:06 WIB
Hasil Proliga 2024: Jakarta Electric PLN dan Jakarta LavAni Puncaki Klasemen Final Four!
Jakarta Lavani kala berlaga. (Foto: Instagram/@lavani.forever)
A
A
A

HASIL Proliga 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pada laga yang digelar kemarin, Jakarta Electric PLN dan Jakarta LavAni yang kompak menang kini berada di puncak klasemen final four.

Ya, tiga pertandingan hari ketiga putaran pertama babak final four Proliga 2024 digelar pada Sabtu 6 Juli 2024. Laga yang digelar di GOR Bung Tomo, Surabaya itu pun berbuah manis untuk sejumlah tim, di antaranya Jakarta Electric PLN dan Jakarta LavAni Allo Bank Electric.

Jakarta Lavani

Pada pertandingan pertama yang menyajikan sektor putra, Jakarta Bhayangkara Presisi menjalani laga sengit kontra Palembang Bank SumselBabel. Namun, setelah bertarung lima set, pada akhirnya sang wakil Sumatera Selatan yang sukses mengantongi kemenangan usai melakukan comeback gemilang dengan skor 3-2 (23-25, 26-28, 25-20, 25-19 dan 15-13).

Dengan hasil tersebut, Palembang Bank SumselBabel mengoleksi kemenangan kedua di babak final four. Mereka pun bertekad untuk terus konsisten menjaga performa apik ini untuk bisa menyegel tiket ke babak grand final Proliga 2024.

“Kami akan tetap fokus mengejar tiket grand final karena tahun ini harus menjadi tahunnya Bank SumselBabel,” kata Pelatih Jakarta Bank SumselBabel, Iwan Dedi Setiawan, dikutip dari rilis PBVSI, Minggu (7/7/2024).

Beralih ke laga kedua yang menampilkan sektor putri, Jakarta Electric PLN berhasil melibas Jakarta Pertamina Enduro. Mereka menang dengan skor 3-1 (25-23, 11-25, 25-21 dan 25-21).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038255/proliga-2024-jakarta-lavani-gagal-hattrick-gelar-fahry-septian-minta-maaf-ke-sby-95LbPeSee6.jpg
Proliga 2024: Jakarta Lavani Gagal Hattrick Gelar, Fahry Septian Minta Maaf ke SBY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038194/puji-kehebatan-bintang-bhayangkara-presisi-nomoury-keita-di-final-proliga-2024-sby-kagak-ada-matinye-FH9rbrmp3v.jpg
Puji Kehebatan Bintang Bhayangkara Presisi Nomoury Keita di Final Proliga 2024, SBY: Kagak Ada Matinye!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037548/nomoury-keita-ungkap-kunci-kemenangan-jakarta-bhayangkara-presisi-atas-jakarta-lavaani-di-grand-final-proliga-2024-J4O9FZNVzO.jpg
Nomoury Keita Ungkap Kunci Kemenangan Jakarta Bhayangkara Presisi atas Jakarta LavAani di Grand Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037537/proliga-2024-noumory-keita-sabet-2-titel-jakarta-bhayangkara-presisi-borong-gelar-individual-Z3jslLEG5j.jpg
Proliga 2024: Noumory Keita Sabet 2 Titel, Jakarta Bhayangkara Presisi Borong Gelar Individual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037374/wilda-siti-nurfadhilah-tak-suka-disebut-jimat-keberuntungan-di-final-proliga-2024-eXcmdKELf6.jpg
Wilda Siti Nurfadhilah Tak Suka Disebut Jimat Keberuntungan di Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037372/ketua-umum-pbvsi-ingin-grand-final-proliga-digelar-rutin-di-indonesia-arena-b3l2CF0zYk.jpg
Ketua Umum PBVSI Ingin Grand Final Proliga Digelar Rutin di Indonesia Arena
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement