Hasil Proliga 2024: Jakarta Electric PLN dan Jakarta LavAni Puncaki Klasemen Final Four!

HASIL Proliga 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pada laga yang digelar kemarin, Jakarta Electric PLN dan Jakarta LavAni yang kompak menang kini berada di puncak klasemen final four.

Ya, tiga pertandingan hari ketiga putaran pertama babak final four Proliga 2024 digelar pada Sabtu 6 Juli 2024. Laga yang digelar di GOR Bung Tomo, Surabaya itu pun berbuah manis untuk sejumlah tim, di antaranya Jakarta Electric PLN dan Jakarta LavAni Allo Bank Electric.

Pada pertandingan pertama yang menyajikan sektor putra, Jakarta Bhayangkara Presisi menjalani laga sengit kontra Palembang Bank SumselBabel. Namun, setelah bertarung lima set, pada akhirnya sang wakil Sumatera Selatan yang sukses mengantongi kemenangan usai melakukan comeback gemilang dengan skor 3-2 (23-25, 26-28, 25-20, 25-19 dan 15-13).

Dengan hasil tersebut, Palembang Bank SumselBabel mengoleksi kemenangan kedua di babak final four. Mereka pun bertekad untuk terus konsisten menjaga performa apik ini untuk bisa menyegel tiket ke babak grand final Proliga 2024.

“Kami akan tetap fokus mengejar tiket grand final karena tahun ini harus menjadi tahunnya Bank SumselBabel,” kata Pelatih Jakarta Bank SumselBabel, Iwan Dedi Setiawan, dikutip dari rilis PBVSI, Minggu (7/7/2024).

Beralih ke laga kedua yang menampilkan sektor putri, Jakarta Electric PLN berhasil melibas Jakarta Pertamina Enduro. Mereka menang dengan skor 3-1 (25-23, 11-25, 25-21 dan 25-21).