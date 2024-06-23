Jorge Martin Dipercaya Bisa Juara Bersama Aprilia Racing

JORGE Martin diyakini bisa meraih gelar juara bersama tim Aprilia Racing. Pendapat tersebut disampaikan salah satu pembalap Aprilia saat ini, Aleix Espargaro.

Seperti diketahui, Jorge Martin akan membalap untuk Aprilia Racing mulai musim depan atau MotoGP 2025. Pembalap berusia 26 tahun itu akan meninggalkan Ducati Pramac, tim yang sudah menaunginya sejak 2021.

Martin menyeberang ke Aprilia Racing setelah dirinya tak dapat kursi di tim pabrika Ducati Lenovo. Martinator -julukan Jorge Martin- kalah saing dari Marc Marquez yang akan membalap untuk Ducati Lenovo musim depan.

Bergabung dengan tim anyar, Martin tentu membutuhkan waktu adaptasi. Walau begitu, Espargaro meyakini adaptasi itu akan berjalan cepat bagi Martin.

Espargaro tak ragu Jorge Martin akan meraih kejayaan bersama Aprilia Racing. Bahkan, pembalap asal Spanyol itu berani bertaruh untuk kesuksesan Martinator di Aprilia Racing.

"Saya berani mempertaruhkan uang saya bahwa itu akan terjadi (Jorge Martin juara bersama Aprilia Racing)," kata Espargaro dilansir dari Marca.