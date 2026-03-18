HOME SPORTS MOTOGP

Antusias Sambut MotoGP Brasil 2026, Marco Bezzecchi Tak Sabar Jumpa Fans Baru

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |17:24 WIB
Antusias Sambut MotoGP Brasil 2026, Marco Bezzecchi Tak Sabar Jumpa Fans Baru
Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/Aprilia)
GOIANIA – Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, menyatakan optimismenya menjelang gelaran MotoGP Brasil 2026. Rider asal Italia ini bertekad untuk melanjutkan tren positif dan menjaga konsistensinya di papan atas klasemen setelah berhasil mengamankan podium tertinggi pada seri pembuka musim ini.

MotoGP Brasil resmi kembali masuk dalam kalender balap pada 2026, yang ditandai dengan seri kedua musim ini di Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, pada 20-22 Maret 2026. Momen ini menjadi sejarah penting karena menandai kembalinya balap motor kasta tertinggi ke Negeri Samba setelah absen panjang sejak 1992.

Marco Bezzecchi mengaku sangat antusias untuk segera mengaspal di lintasan Brasil. Menurutnya, seri kedua ini akan memberikan tantangan tersendiri bagi setiap pembalap karena statusnya sebagai sirkuit baru dalam kalender kompetisi musim ini yang menuntut adaptasi cepat.

"Saya sangat senang bisa pergi ke Brasil dan saya penasaran untuk menjelajahi trek baru ini. Pasti akan menyenangkan untuk balapan di negara baru dan bertemu penggemar baru," kata Marco Bezzecchi dilansir dari Motosan, Rabu (18/3/2026).

"Jadi, saya sangat bersemangat," tambahnya.

Marco Bezzecchi melaju di MotoGP Thailand 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

1. Motivasi Tinggi dan Penjelajahan Teritori Baru

Pembalap yang identik dengan nomor motor 72 itu menegaskan akan terus berusaha meningkatkan performanya demi menghadapi balapan akhir pekan nanti. Target utamanya jelas, yakni kembali meraih hasil maksimal untuk menjaga peluang dalam perebutan gelar juara dunia.

 

