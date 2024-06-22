Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Temukan Kedamaian Usai Berhijrah, Nomor 1 Mantan Partner Mohammad Ahsan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |08:45 WIB
5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Temukan Kedamaian Usai Berhijrah, Nomor 1 Mantan Partner Mohammad Ahsan
Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan. (Foto: Instagram/king.chayra)
ADA 5 pebulu tangkis Indonesia yang temukan kedamaian usai memutuskan berhijrah menarik untuk dibahas. Memutuskan berhijrah memang bukanlah perkara mudah untuk dunia olahraga, karena itu para atlet yang memilih jalur tersebut jelas perlu mendapatkan apresiasi.

Hijrah sendiri dalam bahasa terminologis bermakna meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan taqorrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Jadi, para atlet bulu tangkis yang akan kita bahas ini merupakan orang-orang yang memilih untuk meninggalkan hal-hal buruk untuk bisa semakin dekat dengan Allah SWT. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Temukan Kedamaian Usai Berhijrah:

5. Mohammad Ahsan

Mohammad Ahsan

Ahsan sampai saat ini masih aktif bermain bersama Hendra Setiawan. Pemain spesialis ganda putra itu pun jika dilihat seksama ada yang berbeda dari awal kariernya di dunia bulu tangkis hingga sekarang ini.

Penampilan Ahsan saat ini lebih Islami. Hal itu dikarenakan ia sudah mantap berhijrah.

Diketahui Ahsan sebelumnya tampil dengan celana pendek yang tidak menutupi kakinya. Akan tetapi, Babah mulai berhijrah setelah menunaikan ibadah umrah pada 2016.

Penampilannya mulah berbeda ketika mengikuti Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017. Kala itu, Ahsan lebih menutupi bagian kakinya dengan tambahan celana ketat.

4. Adriyanti Firdasari

Adriyanti Firdasari

Pada 2016 lalu, Adriyanti Firdasari membuat kejutan karena melakukan perubahan besar pada dirinya. Diketahui ia melakukan itu karena ingin memperdalam ajaran islam sehingga memutuskan berhijrah.

Adriyanti Firdasari yang awalnya tak memakai kerudung pun pada akhirnya langsung menutupi auratnya tersebut. Tak lama usai pensiun, ia pu memutuskan menikah.

Halaman:
1 2 3
