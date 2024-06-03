Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesian Sports and Entertainment Awards Digelar Perdana, Ini Daftar Nominasinya

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |18:18 WIB
Indonesian Sports and Entertainment Awards Digelar Perdana, Ini Daftar Nominasinya
ISEA akan digelar untuk pertama kali (Foto: Youtube/RCTI Entertainment)
A
A
A

AJANG penghargaan bergengsi Indonesian Sports and Entertainment Awards (ISEA) untuk pertama kalinya digelar. Penganugerahan ini diberikan kepada insan olahraga dan selebritis Tanah Air atas kontribusinya untuk dunia olahraga Indonesia.

Sebanyak sembilan penghargaan kategori nominasi terpopuler, empat kategori terbaik, dan dua kategori spesial akan diberikan kepada para pemenang. Ada pun malam puncak ISEA yakni 27 Juni 2024 akan disiarkan langsung di RCTI.

Anthony Sinisuka Ginting

Penentuan enam nama nominasi di masing-masing kategori terpopuler berdasarkan hasil survey Tim Provetic. Sementara kategori terbaik akan ditentukan oleh dewan panelis dari public figure, artis, atlet, media, wartawan olahraga, hingga kritikus olahraga.

Pemenang kategori terpopuler pun seluruhnya akan ditentukan berdasarkan hasil voting di aplikasi RCTI+ dan Instagram Official RCTI.

Berikut Daftar Lengkap 9 Kategori Nominasi Terpopuler:

Atlet Pria Terpopuler

Anthony Sinisuka Ginting

Asnawi Mangkualam Bahar

Jonathan Christie

Pratama Arhan

Rivan Nur Mulki

Rizky Ridho

Atlet Wanita Terpopuler

Apriyani Rahayu

Gregoria Mariska Tunjung

Megawati Hangestri Pertiwi

Safira Ika Putri

Wilda Siti Nurfadhilah

