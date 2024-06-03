3 Pebulu Tangkis Bintang Dunia yang Pernah Dilatih Pelatih Indonesia Rony Agustinus, Nomor 1 Monster Tunggal Putri!

An Se-young merupakan salah satu anak didik Rony Agustinus (Foto: Humas PP PBSI)

BERIKUT tiga pebulu tangkis bintang dunia yang pernah dilatih pelatih Indonesia Rony Agustinus. Ketiganya membuktikan tangan dingin sang pelatih di kancah bulu tangkis.

Pencinta bulu tangkis tanah air mungkin sedikit asing dengan nama Rony Agustinus. Sebab, semasa aktif bermain prestasinya tidak begitu mentereng. Ia beberapa kali menembus final, namun lebih banyak menjadi runner up.

Salah satunya adalah di ajang Badminton Asia Championship 2000. Kala itu, Rony yang merupakan non unggulan sukses menembus babak final. Sayangnya, ia kalah dari Taufik Hidayat dalam tiga game 17-14, 2-15, dan 3-15.

Meski begitu, Rony bukanlah tanpa prestasi. Ia tercatat menjadi bagian dalam tim juara Piala Thomas 2000. Setelah gantung raket, ia beralih menjadi seorang pelatih. Sederet pebulu tangkis top pun sukses dipoles. Siapa saja?

3. Simon Santoso





Setelah gantung raket, Rony dengan cepat ditunjuk untuk menjadi staf kepelatihan Pelatnas PBSI. Ia diplot untuk menjadi pelatih di sektor tunggal. Salah satu atlet paling bersinar yang pernah dilatihnya adalah Simon Santoso.

Sepanjang 2008 hingga 2012 periode kepelatihan Rony, Simon Santoso sukses menggondol gelar seperti SEA Games, Denmark Open, Taiwan Open, dan lain sebagainya.