Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama

JAKARTA – Hendra Setiawan dan Greysia Polii resmi berduet kembali. Kali ini, keduanya membuka bisnis bareng di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Keduanya merambah bisnis olahraga dengan menghadirkan Gold Medal, Victor Concept Store pertama di Jakarta. Peresmian itu dilakukan pada Kamis 27 November 2025 sore WIB.

1. Mimpi Jadi Nyata

Hendra menceritakan terjun dalam bisnis olahraga adalah mimpinya yang menjadi nyata. Ia sangat senang dapat berkolaborasi dengan Greysia.

“Awalnya ini salah satu mimpi kami berdua juga. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal bagaimana kami bisa berbagi semangat kemenangan,” ujar Hendra dalam konferensi pers, dikutip Jumat (28/11/2025).

2. Kesan

Untuk mengenang masa-masa kejayaan Hendra dan Greysia, store tersebut turut menghadirkan Hall of Fame. Area itu memamerkan koleksi memorable, cerita, foto, dan momen bersejarah keduanya.

Sementara itu, Greysia mengatakan ingin siapa saja yang datang ke tempatnya mendapatkan sebuah kesan. Pasalnya, ia ingin bercerita lewat perlengkapan bulu tangkis.