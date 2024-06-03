Kisah Rony Agustinus, Pelatih Asal Indonesia di Balik Kehebatan An Se-young Raih Juara Singapore Open 2024

An Se-young berfoto bersama pelatihnya termasuk Rony Agustinus (kiri) usai India Open 2023 (Foto: Instagram/@a_sy_2225)

KISAH Rony Agustinus, pelatih asal Indonesia di balik kehebatan An Se-young raih juara Singapore Open 2024 menarik untuk diulas. Sebab, tangan dinginnya mampu memoles permata dari Korea Selatan!

Kiprah An dalam tiga tahun terakhir benar-benar mencuri perhatian pencinta bulu tangkis. Sejumlah gelar bergengsi sukses diraih pebulu tangkis berpaspor Korea Selatan itu seperti All England, Kejuaraan Dunia, dan Indonesia Open.

Terbaru, An memenangi Singapore Open 2024 Super 750. Ia harus melewati laga sengit melawan Chen Yu Fei di babak final yang berakhir 21-19, 16-21, dan 21-12, dalam 77 menit!

Keberhasilan An meraih berbagai titel juara tentu tidak terlepas dari tangan pelatihnya. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Rony Agustinus!

Ya, pria asal Indonesia itu ditunjuk oleh Asosiasi Bulu Tangkis Korea Selatan (BKA) untuk menjadi kepala pelatih sektor tunggal sejak Juli 2022. Fokus Rony tidak hanya di sektor putra tetapi juga putri.

Namun, tangan dingin pria berusia 45 tahun itu sanggup memoles An menjadi salah satu monster menakutkan. Sebelum dipegang Rony, pebulu tangkis kelahiran Gwangju tersebut memang sudah menunjukkan bakatnya.