Kisah Perjalanan Karier Ade Rai, Dulunya Gagal Juara Bulu Tangkis hingga Putuskan Banting Setir jadi Atlet Binaragawan

KISAH perjalanan karier Ade Rai menarik untuk diulas. Sebab, ternyata ia dulunya sempat gagal juara bulu tangkis sebelum akhirnya putuskan banting setir jadi atlet binaraga.

I Gusti Agung Rai Kusuma Yudha alias Ade Rai dikenal sebagai mantan atlet binaragawan legendaris Indonesia. Lahir di Jakarta, 6 Mei 1970, ia telah menorehkan banyak sekali prestasi untuk Indonesia.

Mulai dari prestasi di kejuaraan nasional, SEA Games, Kejuaraan Asia, hingga kejuaraan binaraga paling bergengsi di dunia pada masanya, Musclemania World.

Namun siapa sangka, sebelum menjadi seorang atlet binaraga, rupanya Ade Rai lebih dulu banyak menggeluti dunia olahraga lain seperti karate, judo hingga yang paling mengejutkan adalah bulutangkis.

Ya, Ade Rai sempat menjadi seorang atlet bulutangkis level junior sejak usia 7 tahun. Dirinya bahkan aktif mengikuti kejuaraan bulutangkis di level DKI Jakarta hingga nasional.

"Baru beneran jadi atlet itu di umur 7-8 tahun ketika saya jadi atlet bulutangkis. Di umur 7 tahun 8 tahun saya latihan bulutangkis pertama. Nah tepat umur 9 tahun 10 tahun lah gitu saya ikut kejuaraan DKI gitu, baru ikut bertandingnya," kata Ade Rai dilansir dari wawancaranya di youtube My World TV, Selasa (28/5/2024).

"Jadi dari umur 10 tahun sampai umur 16 tahun tepatnya, itu saya berkarir sebagai atlet bulutangkis. Saya berpindah ke berbagai klub bulutangkis," tambahnya.