HOME SPORTS NETTING

Hasil French Open 2024: Melaju Mulus ke Babak Kedua, Iga Swiatek Langsung Ditunggu Naomi Osaka

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |21:09 WIB
Hasil French Open 2024: Melaju Mulus ke Babak Kedua, Iga Swiatek Langsung Ditunggu Naomi Osaka
Petenis asal Polandia, Iga Swiatek. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS – Petenis asal Polandia, Iga Swiatek berhasil menang mudah atas lawannya, Leolia Jeanjean di babak pertama French Open 2024, pada Senin (27/5/2024) malam WIB. Petenis peringkat satu dunia itu tepatnya menang dengan skor 6-1 dan 6-2.

Berkat kemenangan itu, Swiatek pun berhak melangkah ke babak kedua French Open 2024. Selanjutnya, Swiatek ditunggu lawan yang cukup berat, yakni mantan petenis nomor satu dunia asal Jepang, Naomi Osaka.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Lapangan Philoppe-Chatrier, Stade Roland-Garros, Paris, Swiatek tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Tanpa kesulitan berarti dia mampu unggul 2-0 atas Jeanjean.

Pada game ketiga, petenis asal Polandia itu mulai mendapatkan perlawanan sengit dari Jeanjean hingga sang lawan mendekat di angka 1-2. Untungnya, Swiatek dengan cepat menemukan sentuhan terbaiknya lagi, meski harus melewati reli-reli panjang, dia mampu menjauh dengan keunggulan 4-1.

Iga Swiatek

Setelah itu, Jeanjean nampak sudah kewalahan untuk mengimbangi permainan Swiatek. Petenis nomor satu dunia itu pun dengan mudah menutup set pertama dengan skor 6-1.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
