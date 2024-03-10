Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Chico Aura Usai Gugur di Semifinal French Open 2024, Akui Shi Yu Qi Tampil Sangat Apik

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |12:51 WIB
Reaksi Chico Aura Usai Gugur di Semifinal French Open 2024, Akui Shi Yu Qi Tampil Sangat Apik
Chico Aura Dwi Wardoyo kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

PARIS – Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, bereaksi usai gugur di semifinal French Open 2024. Dia pun mengakui bahwa rivalnya, yakni Shi Yu Qi (China), tampil sangat apik dalam laga itu.

Chico menilai pemain ranking dua dunia itu bermain sangat apik di area depan sehingga bisa menguasai jalannya permainan. Alhasil, meski sudah berusaha untuk keluar dari tekanan dengan beradu taktik di depan net, Chico masih tak mampu menahan gempuran serangannya lagi.

Chico Aura Dwi Wardoyo

“Shi Yu Qi hari ini bermain sangat baik di area depan jadi bisa mengontrol permainan,” kata Chico dikutip dari rilis PBSI, Minggu (10/3/2024).

“Tadi saya sudah mencoba untuk mengadu dan beberapa kali bisa mengambil poin, tapi terutama di akhir-akhir gim pertama, permainan kembali di dalam kontrol dia,” tambahnya.

Ya, Chico gagal menembus final French Open 2024 setelah kalah dari unggulan kedua, Shi Yu Qi. Dia kalah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 14-21.

Mentas di Adidas Arena, Paris, Minggu (10/3/2024) dini hari WIB, Chico selalu tertinggal sejak awal dari Shi Yu Qi. Bahkan, dia sempat mencapai angka 3-9.

Namun, pelan tapi pasti, Chico bisa memangkas ketertinggalannya dan menyamakan kedudukan menjadi 19-19. Sayangnya, pemain kelahiran Jayapura itu melakukan error beruntun sehingga akhirnya kalah 19-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, kedua pemain saling kejar mengejar angka hingga menginjak skor 4-4. Selepas itu, Shi Yu Qi mampu memimpin meski Chico selalu membuntutinya sampai di angka 15-14.

Akan tetapi, memasuki poin-poin kritis, sang pemain Tim Merah-Putih tak mampu lagi mengimbangi permainannya. Chico pun akhirnya tumbang dengan skor 14-21.

Kekalahan itu mengubur mimpi pemain ranking 32 dunia tersebut untuk mencapai final pertamanya di turnamen Super 750. Kendati demikian, Chico mampu membuat kejutan dengan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang menembus semifinal French Open 2024 ketika para bintang seperti Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie, gugur di babak-babak awal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/40/3017601/sedihnya-novak-djokovic-harus-mundur-dari-french-open-2024-buntut-cedera-lutut-Bpco9YGSAM.jpg
Sedihnya Novak Djokovic Harus Mundur dari French Open 2024 Buntut Cedera Lutut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/40/3016139/french-open-2024-aldila-sutjiadi-asia-muhammad-hadapi-lawan-berat-di-babak-kedua-Gg17W3MyRH.jpg
French Open 2024: Aldila Sutjiadi/Asia Muhammad Hadapi Lawan Berat di Babak Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/40/3015309/hasil-french-open-2024-petenis-nomor-2-dunia-aryna-sabalenka-melenggang-mulus-ke-babak-ketiga-ZG6Vpeh6jt.jpg
Hasil French Open 2024: Petenis Nomor 2 Dunia Aryna Sabalenka Melenggang Mulus ke Babak Ketiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/40/3013872/hasil-french-open-2024-melaju-mulus-ke-babak-kedua-iga-swiatek-langsung-ditunggu-naomi-osaka-76wpywGGuB.jpg
Hasil French Open 2024: Melaju Mulus ke Babak Kedua, Iga Swiatek Langsung Ditunggu Naomi Osaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/40/2981131/pulangkan-anders-antonsen-di-perempatfinal-french-open-2024-begini-reaksi-chico-aura-pertama-kali-tembus-semifinal-super-750-t0qNizGviw.jpg
Pulangkan Anders Antonsen di Perempatfinal French Open 2024, Begini Reaksi Chico Aura Pertama Kali Tembus Semifinal Super 750
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/40/2981076/hasil-wakil-indonesia-di-perempatfinal-french-open-2024-fajar-rian-tumbang-cuma-chico-aura-yang-melesat-ke-semifinal-YLsylfyGsR.jpg
Hasil Wakil Indonesia di Perempatfinal French Open 2024: Fajar/Rian Tumbang, Cuma Chico Aura yang Melesat ke Semifinal!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement