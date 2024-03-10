Reaksi Chico Aura Usai Gugur di Semifinal French Open 2024, Akui Shi Yu Qi Tampil Sangat Apik

PARIS – Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, bereaksi usai gugur di semifinal French Open 2024. Dia pun mengakui bahwa rivalnya, yakni Shi Yu Qi (China), tampil sangat apik dalam laga itu.

Chico menilai pemain ranking dua dunia itu bermain sangat apik di area depan sehingga bisa menguasai jalannya permainan. Alhasil, meski sudah berusaha untuk keluar dari tekanan dengan beradu taktik di depan net, Chico masih tak mampu menahan gempuran serangannya lagi.

“Shi Yu Qi hari ini bermain sangat baik di area depan jadi bisa mengontrol permainan,” kata Chico dikutip dari rilis PBSI, Minggu (10/3/2024).

“Tadi saya sudah mencoba untuk mengadu dan beberapa kali bisa mengambil poin, tapi terutama di akhir-akhir gim pertama, permainan kembali di dalam kontrol dia,” tambahnya.

Ya, Chico gagal menembus final French Open 2024 setelah kalah dari unggulan kedua, Shi Yu Qi. Dia kalah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 14-21.

Mentas di Adidas Arena, Paris, Minggu (10/3/2024) dini hari WIB, Chico selalu tertinggal sejak awal dari Shi Yu Qi. Bahkan, dia sempat mencapai angka 3-9.

Namun, pelan tapi pasti, Chico bisa memangkas ketertinggalannya dan menyamakan kedudukan menjadi 19-19. Sayangnya, pemain kelahiran Jayapura itu melakukan error beruntun sehingga akhirnya kalah 19-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, kedua pemain saling kejar mengejar angka hingga menginjak skor 4-4. Selepas itu, Shi Yu Qi mampu memimpin meski Chico selalu membuntutinya sampai di angka 15-14.

Akan tetapi, memasuki poin-poin kritis, sang pemain Tim Merah-Putih tak mampu lagi mengimbangi permainannya. Chico pun akhirnya tumbang dengan skor 14-21.

Kekalahan itu mengubur mimpi pemain ranking 32 dunia tersebut untuk mencapai final pertamanya di turnamen Super 750. Kendati demikian, Chico mampu membuat kejutan dengan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang menembus semifinal French Open 2024 ketika para bintang seperti Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie, gugur di babak-babak awal.