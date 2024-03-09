Hasil Wakil Indonesia di Perempatfinal French Open 2024: Fajar/Rian Tumbang, Cuma Chico Aura yang Melesat ke Semifinal!

HASIL wakil Indonesia di perempatfinal French Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Dari dua wakil Indonesia yang tampil di babak ini, hanya Chico Aura Dwi Wardoyo yang berhasil melesat ke babak semifinal.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 750, French Open 2024, terus berlanjut. Di babak perempatfinal, ada dua wakil Indonesia yang berlaga, yakni Chico Aura dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Chico pun mentas lebih dahulu di Arena Porte de LA Chapelle, Paris, Prancis, pada Sabtu (9/3/2024) dini hari WIB. Berhadapan dengan unggulan keempat asal Denmark, yakni Anders Antonsen, Chico bisa tampil begitu ciamik.

Meski sempat sengit di gim pertama karena kedua pemain terus susul-menyusul kedudukan, Chico akhirnya bisa memegang kendali permainan dengan memimpin 5-3. Sempat tersusul menjadi 5-7, Chico akhirnya bisa memimpin lagi hingga menyentuh interval dengan skor 11-9.

Usai interval, laju Chico makin mulus untuk merebut poin demi poin. Dia memperbesar keunggulannya menjadi 13-10. Perolehan angka Antonsen pun terhenti di 15, sementara Chico terus melesat hingga memenangi laga set pertama dengan skor 21-15.