Hasil French Open 2024: Petenis Nomor 2 Dunia Aryna Sabalenka Melenggang Mulus ke Babak Ketiga!

HASIL French Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Petenis putri ranking dua dunia, Aryna Sabalenka, berhasil melangkah mulus ke babak ketiga French Open 2024.

Kepastian itu didapat Aryna Sabalenka usai mengalahkan wakil Jepang, Moyuka Uchijima, di babak kedua. Berlaga di Lapangan Philippe-Chatrier, Stade Roland-Garros, Paris, Kamis (30/5/2024) sore WIB, Aryna Sabalenka menang dengan skor kembar 6-2 dan 6-2.

Jalannya Pertandingan

Sabalenka mendapat perlawanan sengit dari Uchijima di awal pertandingan. Meski tertinggal lebih dulu, pemain non-unggulan itu selalu bisa mengejar Sabalenka hingga mencapai skor 2-2.

Pada Game 5, pertarungan sengit masih terus terjadi sampai menginjak poin 30-30. Namun kali ini Sabalenka berhasil menyerang lebih efektif dengan pukulan forehand andalannya untuk kembali memimpin 3-2.

Setelah itu, bintang asal Belarusia tersebut masih terus direpotkan oleh reli-reli panjang yang bisa diimbangi oleh Uchijima. Akan tetapi, dia membuktikan kelasnya sebagai unggulan kedua sehingga akhirnya sukses mendapatkan tiga poin beruntun untuk menutup set pertama dengan skor 6-2.