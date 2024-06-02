Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

French Open 2024: Aldila Sutjiadi/Asia Muhammad Hadapi Lawan Berat di Babak Kedua

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |03:02 WIB
French Open 2024: Aldila Sutjiadi/Asia Muhammad Hadapi Lawan Berat di Babak Kedua
Ganda putri Indonesia-Amerika Serikat, Aldila Sutjiadi/Asia Muhammad. (Foto: Instagram/tropheeclarins)
A
A
A

PARIS – Petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi akan menghadapi lawan berat di babak kedua French Open 2024. Tepatnya Aldila dan pasangannya, Asia Muhammad dari Amerika Serikat, akan melawan ganda putri Meksiko-Rusia, yakni Giuliana Olmos/Alexandra Panova, pada Minggu (2/6/2024).

Perlu diketahui, Aldila/Asia melenggang ke babak kedua grand slam kedua tahun ini. Sebelumnya di babak pertama turnamen Roland Garros itu, Aldila/Asia menang dua set langsung atas wakil Ukraina, Anhelina Kalinina/Dayana Yastremska, dengan skor 6-3 dan 6-1 dalam waktu 59 menit.

Bermain di lapangan 8, Stade Roland-Garros, Paris, Sabtu 1 Juni 2024 sore WIB, Aldila/Asia memulai pertandingan dengan kurang baik sehingga tertinggal 0-1 lebih dulu. Namun dengan cepat mereka bisa bangkit dan balik menekan hingga mampu berbalik unggul 2-1.

Jual beli serangan dalam reli-reli panjang pun terjadi setelah itu. Bahkan Kalinina/Yastremska bisa memberikan perlawanan yang seimbang sampai mereka mampu memimpin lagi di angka 3-2.

Aldila Sutjiadi

Beruntung, Aldila/Asia bisa mengembangkan permainan mereka lagi dengan variasi serangan bola-bola silang dan net yang memukau yang mereka tampilkan. Hasilnya, pasangan gado-gado itu kembali unggul 4-3 dan mendapat empat poin beruntun untuk menutup set pertama dengan skor 6-3.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/40/3017601/sedihnya-novak-djokovic-harus-mundur-dari-french-open-2024-buntut-cedera-lutut-Bpco9YGSAM.jpg
Sedihnya Novak Djokovic Harus Mundur dari French Open 2024 Buntut Cedera Lutut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/40/3015309/hasil-french-open-2024-petenis-nomor-2-dunia-aryna-sabalenka-melenggang-mulus-ke-babak-ketiga-ZG6Vpeh6jt.jpg
Hasil French Open 2024: Petenis Nomor 2 Dunia Aryna Sabalenka Melenggang Mulus ke Babak Ketiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/40/3013872/hasil-french-open-2024-melaju-mulus-ke-babak-kedua-iga-swiatek-langsung-ditunggu-naomi-osaka-76wpywGGuB.jpg
Hasil French Open 2024: Melaju Mulus ke Babak Kedua, Iga Swiatek Langsung Ditunggu Naomi Osaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/40/2981526/reaksi-chico-aura-usai-gugur-di-semifinal-french-open-2024-akui-shi-yu-qi-tampil-sangat-apik-dSCMlmq9Wy.jpg
Reaksi Chico Aura Usai Gugur di Semifinal French Open 2024, Akui Shi Yu Qi Tampil Sangat Apik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/40/2981131/pulangkan-anders-antonsen-di-perempatfinal-french-open-2024-begini-reaksi-chico-aura-pertama-kali-tembus-semifinal-super-750-t0qNizGviw.jpg
Pulangkan Anders Antonsen di Perempatfinal French Open 2024, Begini Reaksi Chico Aura Pertama Kali Tembus Semifinal Super 750
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/40/2981076/hasil-wakil-indonesia-di-perempatfinal-french-open-2024-fajar-rian-tumbang-cuma-chico-aura-yang-melesat-ke-semifinal-YLsylfyGsR.jpg
Hasil Wakil Indonesia di Perempatfinal French Open 2024: Fajar/Rian Tumbang, Cuma Chico Aura yang Melesat ke Semifinal!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement