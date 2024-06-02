French Open 2024: Aldila Sutjiadi/Asia Muhammad Hadapi Lawan Berat di Babak Kedua

PARIS – Petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi akan menghadapi lawan berat di babak kedua French Open 2024. Tepatnya Aldila dan pasangannya, Asia Muhammad dari Amerika Serikat, akan melawan ganda putri Meksiko-Rusia, yakni Giuliana Olmos/Alexandra Panova, pada Minggu (2/6/2024).

Perlu diketahui, Aldila/Asia melenggang ke babak kedua grand slam kedua tahun ini. Sebelumnya di babak pertama turnamen Roland Garros itu, Aldila/Asia menang dua set langsung atas wakil Ukraina, Anhelina Kalinina/Dayana Yastremska, dengan skor 6-3 dan 6-1 dalam waktu 59 menit.

Bermain di lapangan 8, Stade Roland-Garros, Paris, Sabtu 1 Juni 2024 sore WIB, Aldila/Asia memulai pertandingan dengan kurang baik sehingga tertinggal 0-1 lebih dulu. Namun dengan cepat mereka bisa bangkit dan balik menekan hingga mampu berbalik unggul 2-1.

Jual beli serangan dalam reli-reli panjang pun terjadi setelah itu. Bahkan Kalinina/Yastremska bisa memberikan perlawanan yang seimbang sampai mereka mampu memimpin lagi di angka 3-2.

Beruntung, Aldila/Asia bisa mengembangkan permainan mereka lagi dengan variasi serangan bola-bola silang dan net yang memukau yang mereka tampilkan. Hasilnya, pasangan gado-gado itu kembali unggul 4-3 dan mendapat empat poin beruntun untuk menutup set pertama dengan skor 6-3.