Hasil Australia Open 2024: Iga Swiatek Terhenti di Putaran Ketiga

MELBOURNE - Iga Swiatek terhenti di putaran ketiga Australia Open 2024. Petenis tunggal putri asal Polandia itu kala dari lawannya, Linda Noskova.

Pertandingan berlangsung di Rod Laver Arena, Sabtu (20/1/2024) sore WIB. Bermain sengit, laga dimenangkan Linda Noskova dengan skor 6-3, 3-6, 4-6 .

Jalannya Pertandingan

Iga Swiatek tampi meyakinkan sejak awal set pertama dengan memimpin 2-1 ata Linda Noskova. Petenis tunggal putri ranking satu dunia itu pun mampu menjauhkan skor menjadi 3-2.

Meski Linda Noskova bisa mendapatkan angka untuk memperkecil ketertinggalan, tetapi Iga Swiatek masih bisa menjauh dan memimpin 5-3. Petenis berusia 22 tahun itu pun menutup set pertama dengan kemenangan 6-3 atas Linda Noskova.

Berbeda dengan set pertama, Iga Swiatek justru harus tertinggal 0-1 dari lawannya pada awal set kedua. Meski sempat bangkit, tetapi ia kembali tertinggal 1-2 dari lawannya.