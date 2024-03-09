Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pulangkan Anders Antonsen di Perempatfinal French Open 2024, Begini Reaksi Chico Aura Pertama Kali Tembus Semifinal Super 750

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |09:56 WIB
Pulangkan Anders Antonsen di Perempatfinal French Open 2024, Begini Reaksi Chico Aura Pertama Kali Tembus Semifinal Super 750
Chico Aura Dwi Wardoyo kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

PARIS – Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, membuat kejutan dengan melaju ke semifinal French Open 2024 usai pulangkan Anders Antonsen (Denmark) di babak perempatfinal. Chico pun bereaksi usai berhasil menembus semifinal turnamen level Super 750 untuk pertama kalinya.

Berlangsung di Adidas Arena, Sabtu (9/3/2024) dini hari WIB, Chico tampil menggila. Seperti tak menemui kendala berarti, Chico mengandaskan Antonsen dengan skor mencolok 21-15 dan 21-8.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Kemenangan ini pun terasa manis. Sebab tak hanya melaju ke babak empat besar, ini juga pertama kalinya Chico melangkah ke semifinal di level Super 750.

Chico pun mengaku senang, tapi tidak ingin berlebihan. Sebab, ia menyadari bahwa tugasnya belum berakhir karena babak semifinal menantinya.

"Cukup senang bisa masuk semifinal Super 750 pertama kali tapi tugas belum selesai, saya mau bersiap lagi untuk besok," kata Chico, dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (9/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/40/3017601/sedihnya-novak-djokovic-harus-mundur-dari-french-open-2024-buntut-cedera-lutut-Bpco9YGSAM.jpg
Sedihnya Novak Djokovic Harus Mundur dari French Open 2024 Buntut Cedera Lutut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/40/3016139/french-open-2024-aldila-sutjiadi-asia-muhammad-hadapi-lawan-berat-di-babak-kedua-Gg17W3MyRH.jpg
French Open 2024: Aldila Sutjiadi/Asia Muhammad Hadapi Lawan Berat di Babak Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/40/3015309/hasil-french-open-2024-petenis-nomor-2-dunia-aryna-sabalenka-melenggang-mulus-ke-babak-ketiga-ZG6Vpeh6jt.jpg
Hasil French Open 2024: Petenis Nomor 2 Dunia Aryna Sabalenka Melenggang Mulus ke Babak Ketiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/40/3013872/hasil-french-open-2024-melaju-mulus-ke-babak-kedua-iga-swiatek-langsung-ditunggu-naomi-osaka-76wpywGGuB.jpg
Hasil French Open 2024: Melaju Mulus ke Babak Kedua, Iga Swiatek Langsung Ditunggu Naomi Osaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/40/2981526/reaksi-chico-aura-usai-gugur-di-semifinal-french-open-2024-akui-shi-yu-qi-tampil-sangat-apik-dSCMlmq9Wy.jpg
Reaksi Chico Aura Usai Gugur di Semifinal French Open 2024, Akui Shi Yu Qi Tampil Sangat Apik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/40/2981076/hasil-wakil-indonesia-di-perempatfinal-french-open-2024-fajar-rian-tumbang-cuma-chico-aura-yang-melesat-ke-semifinal-YLsylfyGsR.jpg
Hasil Wakil Indonesia di Perempatfinal French Open 2024: Fajar/Rian Tumbang, Cuma Chico Aura yang Melesat ke Semifinal!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement