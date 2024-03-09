Pulangkan Anders Antonsen di Perempatfinal French Open 2024, Begini Reaksi Chico Aura Pertama Kali Tembus Semifinal Super 750

PARIS – Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, membuat kejutan dengan melaju ke semifinal French Open 2024 usai pulangkan Anders Antonsen (Denmark) di babak perempatfinal. Chico pun bereaksi usai berhasil menembus semifinal turnamen level Super 750 untuk pertama kalinya.

Berlangsung di Adidas Arena, Sabtu (9/3/2024) dini hari WIB, Chico tampil menggila. Seperti tak menemui kendala berarti, Chico mengandaskan Antonsen dengan skor mencolok 21-15 dan 21-8.

Kemenangan ini pun terasa manis. Sebab tak hanya melaju ke babak empat besar, ini juga pertama kalinya Chico melangkah ke semifinal di level Super 750.

Chico pun mengaku senang, tapi tidak ingin berlebihan. Sebab, ia menyadari bahwa tugasnya belum berakhir karena babak semifinal menantinya.

"Cukup senang bisa masuk semifinal Super 750 pertama kali tapi tugas belum selesai, saya mau bersiap lagi untuk besok," kata Chico, dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (9/3/2024).