SPORT LAIN

Keuntungan Atlet Terpilih PPOP DKI Jakarta 2024: Dapat Fasilitas Lengkap Mulai dari Uang Saku hingga Psikolog

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |18:37 WIB
Keuntungan Atlet Terpilih PPOP DKI Jakarta 2024: Dapat Fasilitas Lengkap Mulai dari Uang Saku hingga Psikolog
Seleksi PPOP DKI Jakarta 2024. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
JAKARTA – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta, Andri Yansyah, memastikan ada keuntungan yang akan dimiliki oleh para atlet yang terpilih pada seleksi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) DKI Jakarta 2024. Keuntungan itu berupa mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari uang saku hingga psikolog.

Untuk diketahui, seleksi calon atlet PPOP DKI Jakarta telah resmi digelar di GOR Ragunan pada Rabu (22/5/2024) pagi WIB. Peserta yang mengikuti seleksi ini mencapai 1.524 peserta. Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2023 lalu yang mana hanya 624 peserta saja.

Terdapat 23 cabang olahraga (cabor) yang tersedia pada seleksi calon atlet PPOP DKI Jakarta 2024. Diantaranyaangkat besi, sepak bola, bola basket, karate, renang, panjat tebing, pencak silat, judo, sepak takraw, gulat, tenis lapangan, tenis meja, panahan, voli indoor, panahan, balap sepeda hingga wushu.

Satu hal yang pasti, persaingan para calon atlet yang akan masuk ke PPOP DKI Jakarta sangat ketat. Pasalnya, dari 1.524 peserta yang mendaftar, nantinya akan disaring hingga menjadi 350 peserta saja.

Seleksi PPOP DKI Jakarta 2024 (Andika Rachmansyah/MPI)

Namun begitu, atlet PPOP DKI Jakarta yang terpilih nantinya dijamin akan mendapatkan fasilitas super lengkap layaknya seorang atlet. Andri Yansyah menyampaikan, para atlet tidak hanya mendapat fasilitas penunjang latihan saja, melainkan juga tersedia sekolah gratis yang berada di lingkungan tersebut.

“Fasilitas latihan sudah pasti. Pakaian olahraga, kemudian body protector untuk yang bela diri, lalu badminton juga dapat raket. Pokoknya semua kebutuhan dia sebagai atlet itu terpenuhi,” kata Andri Yansyah kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (22/5/2024).

1 2
