HOME SPORTS SPORT LAIN

Meningkat Drastis, Seleksi Calon Atlet PPOP DKI Jakarta Diikuti 1.524 Peserta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |12:44 WIB
Meningkat Drastis, Seleksi Calon Atlet PPOP DKI Jakarta Diikuti 1.524 Peserta
Sebanyak 1.524 atlet mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi PPOP DKI Jakarta 2024 (Foto: Andika Rachmansyah)
A
A
A

SELEKSI calon atlet Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) DKI Jakarta 2024 resmi digelar di GOR Ragunan, Rabu (22/5/2024). Animo masyarakat yang mengikuti seleksi ini sangat tinggi dengan mencapai 1.524 peserta.

Untuk diketahui, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta membuka kesempatan bagi atlet pelajar untuk mengikuti seleksi PPOP periode 2024. Adapun pendaftaran seleksi ini dibuka sejak tanggal 6 hingga 21 Mei 2024.

Siapa sangka, animo masyarakat yang mendaftar pada tahun ini sangat tinggi jika dibandingkan pada tahun lalu. Pada tahun 2023 lalu terdapat 624 peserta yang mengikuti seleksi PPOP DKI Jakarta. Lalu di tahun ini, terdapat 1.524 peserta.

Peningkatan jumlah peserta ini membuat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta, Andri Yansyah, takjub. Beliau sangat bersyukur dengan tingginya animo masyarakat.

“Ini merupakan hari pertama pembukaan untuk seleksi atlet-atlet PPOP 2024. Alhamdulillah animo masyarakat sangat tinggi, ditunjukan dengan jumlah peserta yang mendaftar berjumlah 1.524,” kata Andri Yansyah kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (22/5/2024).

Andri Yansyah mengatakan, peningkatan drastis ini tentu akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pihaknya untuk benar-benar mencari bibit atlet terbaik. Namun disisi lain juga menjadi kesempatan agar nantinya para atlet yang terpilih di PPOP DKI Jakarta 2024 ini bisa menjadi atlet-atlet yang berprestasi.

