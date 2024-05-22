The Best Perform Ever! iNews Raih Top 2 All TV Stations di Indonesia Berkat Siarkan Final Thomas Uber Cup 2024

JAKARTA - Perjuangan tim bulu tangkis Indonesia di Final Thomas dan Uber Cup 2024 yang disiarkan langsung di iNews pada Minggu (5/5/2024) lalu mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Indonesia.

Antusiasme masyarakat selama menyaksikan perhelatan Thomas dan Uber Cup 2024, tentunya menjadi sambutan positif bagi iNews yang sejak 2022 telah membangun citra sebagai New Home of Badminton.

Ketua Umum Pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Agung Firman Sampurna mengapresiasi iNews yang sudah membangun citra sebagai New Home of Badminton. Menurutnya, iNews menyajikan event-event olahraga sebagai news, yang kemudian ditampilkan sebagai sportainment.

“iNews dengan kapasitas jaringan dan potensi 40 persen viewers secara nasional, berhasil mengkolaborasikan antara news dan sportainment dan ini menjadi suatu terobosan. Selain menyajikan pertandingan, iNews berhasil menyajikan informasi yang menarik di balik perjuangan para atlet. Sehingga berhasil membuat engagement para pecinta olahraga, khususnya bulu tangkis, untuk lebih terlibat secara emosional,” ujarnya kepada iNews Media Group di Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Menurutnya, mengajak penonton pecinta olahraga untuk terlibat langsung secara emosional, membuat iNews memiliki dynamic share yang tinggi. Apabila bisa terus ditingkatkan, maka potensi untuk menjadi televisi yang lebih besar akan terbuka lebar.

Agung menambahkan, iNews yang menayangkan Thomas dan Uber Cup membuktikan konsistensinya dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, hiburan, dan edukasi. Konten olahraga yang ditayangkan bukan hanya sebatas informasi yang disajikan, tetapi ada muatan edukasi.

Menyaksikan tayangan olahraga, seperti Thomas dan Uber Cup tidak hanya berbicara olahraga untuk menjadi sehat, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih prestasi. “Kenapa Thomas dan Uber? Karena merupakan event penting bulu tangkis bagi atlet-atlet Indonesia untuk bisa meraih prestasi gemilang di kancah dunia,” ujarnya.

Agung memberikan apresiasi terkait antusiasme penonton yang sangat besar selama perhelatan Thomas dan Uber Cup di iNews. Menurutnya, hal ini juga tidak terlepas dari prestasi PBSI yang selama 3,5 tahun ini berhasil meraih lebih dari 100 gelar juara dunia. Seperti Emas Olimpiade, Thomas Cup, All England, hingga BWF.