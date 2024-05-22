Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS

The Best Perform Ever! iNews Raih Top 2 All TV Stations di Indonesia Berkat Siarkan Final Thomas Uber Cup 2024

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |10:18 WIB
The Best Perform Ever! iNews Raih Top 2 All TV Stations di Indonesia Berkat Siarkan Final Thomas Uber Cup 2024
iNews berhasil meraih capaian Top 2 All TV Stations melalui program-program unggulan, salah satunya Thomas dan Uber Cup 2024 (Foto: Infografis iNews Media Group/Lukas Martin)
A
A
A

JAKARTA - Perjuangan tim bulu tangkis Indonesia di Final Thomas dan Uber Cup 2024 yang disiarkan langsung di iNews pada Minggu (5/5/2024) lalu mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Indonesia.

Antusiasme masyarakat selama menyaksikan perhelatan Thomas dan Uber Cup 2024, tentunya menjadi sambutan positif bagi iNews yang sejak 2022 telah membangun citra sebagai New Home of Badminton.

Ketua Umum Pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Agung Firman Sampurna mengapresiasi iNews yang sudah membangun citra sebagai New Home of Badminton. Menurutnya, iNews menyajikan event-event olahraga sebagai news, yang kemudian ditampilkan sebagai sportainment.

“iNews dengan kapasitas jaringan dan potensi 40 persen viewers secara nasional, berhasil mengkolaborasikan antara news dan sportainment dan ini menjadi suatu terobosan. Selain menyajikan pertandingan, iNews berhasil menyajikan informasi yang menarik di balik perjuangan para atlet. Sehingga berhasil membuat engagement para pecinta olahraga, khususnya bulu tangkis, untuk lebih terlibat secara emosional,” ujarnya kepada iNews Media Group di Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Menurutnya, mengajak penonton pecinta olahraga untuk terlibat langsung secara emosional, membuat iNews memiliki dynamic share yang tinggi. Apabila bisa terus ditingkatkan, maka potensi untuk menjadi televisi yang lebih besar akan terbuka lebar.

Agung menambahkan, iNews yang menayangkan Thomas dan Uber Cup membuktikan konsistensinya dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, hiburan, dan edukasi. Konten olahraga yang ditayangkan bukan hanya sebatas informasi yang disajikan, tetapi ada muatan edukasi.

Menyaksikan tayangan olahraga, seperti Thomas dan Uber Cup tidak hanya berbicara olahraga untuk menjadi sehat, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih prestasi. “Kenapa Thomas dan Uber? Karena merupakan event penting bulu tangkis bagi atlet-atlet Indonesia untuk bisa meraih prestasi gemilang di kancah dunia,” ujarnya.

Agung memberikan apresiasi terkait antusiasme penonton yang sangat besar selama perhelatan Thomas dan Uber Cup di iNews. Menurutnya, hal ini juga tidak terlepas dari prestasi PBSI yang selama 3,5 tahun ini berhasil meraih lebih dari 100 gelar juara dunia. Seperti Emas Olimpiade, Thomas Cup, All England, hingga BWF.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186711//ricky_subagja-GqPA_large.jpg
PBSI Patok Target Amankan Lebih dari Satu Gelar Juara di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186590//pbsi_siap_memenuhi_target_2_medali_emas_di_sea_games_2025_yang_dicanangkan_kemenpora_ri-HdKt_large.jpg
PBSI Siap Penuhi Target 2 Medali Emas SEA Games 2025 dari Kemenpora RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186598//sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-dKrO_large.jpg
PBSI Masukkan Gregoria Mariska dan Sabar/Reza ke Skuad SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186477//rachel_allessya_bersama_febi_setianingrum-onuh_large.jpg
PBSI Proyeksikan Rachel/Febi dan Febriana/Trias untuk Olimpiade LA 2028, Bagaimana Nasib Apriyani/Siti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186370//sekretaris_jendral_pbsi_ricky_soebagja_kaget_mendengar_target_2_medali_emas_di_sea_games_2025-7gyN_large.jpg
Sekjen PBSI Kaget Ditarget 2 Medali Emas di SEA Games 2025 oleh Kemenpora RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186287//indonesia_masters_2026_siap_bergulir_di_istora_senayan_pada_20_25_januari-jOsi_large.jpeg
Indonesia Masters 2026 Siap Bergulir, Jumlah Hadiah Naik tapi Harga Tiket Turun!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement