Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Gagal Bawa Pulang Gelar dari All England 2026, PBSI Janji Bakal Evaluasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |17:57 WIB
Indonesia Gagal Bawa Pulang Gelar dari All England 2026, PBSI Janji Bakal Evaluasi
Raymon Indra/Nikolaus Joaquin menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang mencapai babak semifinal All England 2026. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh menyusul hasil nihil gelar di All England 2026. Meskipun target satu gelar juara gagal terpenuhi, otoritas tertinggi bulu tangkis nasional tersebut tetap memberikan apresiasi terhadap daya juang skuad Merah Putih, terutama para pemain pelapis yang mampu menunjukkan taji di turnamen kasta tertinggi tersebut.

Sebenarnya, Tim Indonesia ditargetkan meraih satu gelar namun belum tercapai. Akan tetapi, sejumlah catatan positif terutama datang dari penampilan pemain-pemain muda yang mampu tampil kompetitif di salah satu turnamen paling prestisius dalam kalender BWF World Tour.

Kabid Binpres PP PBSI Eng Hian menyampaikan evaluasi memang tetap akan dilakukan untuk melihat secara detail performa Tim Indonesia. Akan tetapi, dia senang dengan proses regenerasi pemain.

“Secara umum kami melihat ada dua sisi dari hasil tim Indonesia di All England kali ini. Dari sisi positif, perkembangan pemain-pemain muda menunjukkan progres yang cukup menggembirakan," kata Eng Hian dalam keterangannya, dikutip Senin (9/3/2026).

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

1. Sinyal Positif dari Proses Regenerasi

"Mereka mampu tampil kompetitif di turnamen dengan level dan tekanan tinggi seperti All England. Ini menjadi indikator bahwa proses regenerasi berjalan dan para pemain muda mulai mampu bersaing di level tertinggi,” tambahnya.

Dia memberikan apresiasi khusus tentu kami berikan kepada Raymond Indra/Patra Harapan Rindorindo (Joaquin) yang berhasil melangkah hingga babak semifinal. Catatan itu cukup membanggakan meskipun tidak berbuah gelar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/40/3205862/an_se_young_menangis-58oM_large.jpg
Kisah An Se Young, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Dibuat Wang Zhi Yi Menangis di Final All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/40/3205839/kisah_heroik_wang_zhi_yi_mengalahkan_an_se_young_di_final_all_england_2026_menarik_untuk_diulas-ehfE_large.jpg
Kisah Heroik Wang Zhi Yi, Tunggal Putri China yang Kalahkan Ratu Bulu Tangkis An Se-young di All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/40/3205558/alwi_farhan-VgkE_large.jpg
Kisah Debut Pahit Alwi Farhan di All England 2026, Mimpi yang Terbentur Tembok Besar Birmingham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/40/3205508/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-Ndye_large.jpg
Jadi Harapan Satu-satunya Indonesia di All England 2026, Raymond/Joaquin Siap Habis-habisan di Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/40/3205489/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-w1No_large.jpg
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Bisa Kalahkan Kim Won-ho/Seo Seung-jae di Semifinal All England 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/40/3205430/simak_hasil_perempatfinal_all_england_2026_di_mana_dua_wakil_indonesia_sama_sama_tersingkir-zb41_large.jpg
Hasil Perempatfinal All England 2026: Rian/Rahmat dan Putri KW Tersingkir
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement