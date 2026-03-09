Indonesia Gagal Bawa Pulang Gelar dari All England 2026, PBSI Janji Bakal Evaluasi

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh menyusul hasil nihil gelar di All England 2026. Meskipun target satu gelar juara gagal terpenuhi, otoritas tertinggi bulu tangkis nasional tersebut tetap memberikan apresiasi terhadap daya juang skuad Merah Putih, terutama para pemain pelapis yang mampu menunjukkan taji di turnamen kasta tertinggi tersebut.

Sebenarnya, Tim Indonesia ditargetkan meraih satu gelar namun belum tercapai. Akan tetapi, sejumlah catatan positif terutama datang dari penampilan pemain-pemain muda yang mampu tampil kompetitif di salah satu turnamen paling prestisius dalam kalender BWF World Tour.

Kabid Binpres PP PBSI Eng Hian menyampaikan evaluasi memang tetap akan dilakukan untuk melihat secara detail performa Tim Indonesia. Akan tetapi, dia senang dengan proses regenerasi pemain.

“Secara umum kami melihat ada dua sisi dari hasil tim Indonesia di All England kali ini. Dari sisi positif, perkembangan pemain-pemain muda menunjukkan progres yang cukup menggembirakan," kata Eng Hian dalam keterangannya, dikutip Senin (9/3/2026).

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

1. Sinyal Positif dari Proses Regenerasi

"Mereka mampu tampil kompetitif di turnamen dengan level dan tekanan tinggi seperti All England. Ini menjadi indikator bahwa proses regenerasi berjalan dan para pemain muda mulai mampu bersaing di level tertinggi,” tambahnya.

Dia memberikan apresiasi khusus tentu kami berikan kepada Raymond Indra/Patra Harapan Rindorindo (Joaquin) yang berhasil melangkah hingga babak semifinal. Catatan itu cukup membanggakan meskipun tidak berbuah gelar.