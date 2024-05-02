Hasil Proliga 2024 Hari Ini: Jakarta Pertamina Enduro Raih Tiga Kemenangan Beruntun

SEMARANG – Hasil Proliga 2024 hari ini, Kamis (2/5/2024), sudah diketahui. Sebanyak tiga pertandingan seri kedua sudah dilangsungkan di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.

Jakarta Pertamina Enduro berhasil meraih kemenangan 25-19 atas Jakarta Electric PLN di set pertama. Sayangnya, Gia -sapaan Giovanna Milana- dan kawan-kawan gagal mengamankan set kedua usai kalah 19-25.

Namun Jakarta Pertamina Enduro mampu bangkit dan mendominasi permainan di set ketiga, sehingga meraih kemenangan 25-10 atas Yolla Yuliana dan kolega. Meski Jakarta Electric PLN sempat memberikan perlawan di set keempat, tetapi Jakarta Pertamina Enduro sukses menutup laga dengan kemenangan 25-19.

Sementara hasil positif atas Jakarta Electric PLN membuat Jakarta Pertamina Enduro masih belum terkalahkan di tiga laga awal Proliga 2024. Jakarta Pertamina Enduro pun memuncaki klasemen sementara dengan sembilan poin.

Sedangkan di pertandingan lainnya, Bandung BJB Tandamata sukses mengatasi perlawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Shella Bernadetha dan kawan-kawan berhasil mengamankan kemenangan 25-19 di set pertama.

Kendati demikian, Bandung BJB Tandamata justru gagal mendapatkan kemenangan di set kedua usai takluk 19-25. Namun, Bandung BJB Tandamata berhasil bangkit dan mampu mendapatkan kemenangan 25-10 atas lawannya di set ketiga.

Meski Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia mencoba untuk mengamankan set keempat, tetapi Bandung BJB Tandamata berhasil menutup laga dengan kemenangan 25-19. Hasil positif tersebut membuat Bandung BJB Tandamata menempel Jakarta Pertamina Enduro di posisi papan atas klasemen sementara.

Sementara di nomor putra, Jakarta STIN BIN sukses meraih kemenangan meyakinkan atas Jakarta LavAni Allo Bank. Set pertama berlangsung dengan ketat, tetapi Jakarta STIN BIN sukses mendapatkan kemenangan dengan skor 25-22.