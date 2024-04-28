Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2024 Hari Ini: Jakarta LavAni Masih Perkasa, Gia Milana Bawa Timnya ke Puncak Klasemen

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |23:08 WIB
Hasil Proliga 2024 Hari Ini: Jakarta LavAni Masih Perkasa, Gia Milana Bawa Timnya ke Puncak Klasemen
Jakarta Pertamina Enduro melanjutkan tren positif di Proliga 2024 (Foto: Instagram/@jpevolley)
A
A
A

YOGYAKARTA – Hasil Proliga 2024 hari ini, Minggu (28/4/2024) sudah diketahui. akarta LavAni Allo Bank Electric masih perkasa dan Giovanna Milana sukses membantu Jakarta Pertamina Enduro (JPE) menduduki puncak klasemen sementara.

Laga pertama hari ini (28/4/2024) di GOR Amongrogo, Yogyakarta, dibuka dengan duel antara tim putra Jakarta Pertamina Pertamax (JPX) melawan Jakarta STIN BIN. Laga tersebut berakhir dengan skor 3-0 (25-21, 25-23, 25-20) untuk STIN BIN.

Jakarta LavAni

Walaupun pertandingan berakhir tiga set langsung, JPX sejatinya mampu memberikan perlawanan yang cukup ketat. Namun, pada akhirnya mereka harus bertekuk lutut dalam laga yang berlangsung selama 97 menit itu.

Rivan Nurmulki menjadi penyumbang poin terbanyak dengan total 15 poin. Sebanyak 12 dari 15 poin itu didapatkan melalui spike dan tiga sisanya datang dari block yang berhasil.

Setelah itu, dua tim putri, yakni Jakarta Pertamina Enduro (JPE) dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (GPP) bertemu. JPE menang dengan skor 3-0 (25-18, 25-20, 25-23).

Kemenangan itu membuat JPE untuk sementara menempati posisi puncak klasemen putri Proliga 2024 dengan enam poin dari dua kemenangan. Polina Shemanova menjadi pencetak angka terbanyak dalam laga itu dengan total 22 poin.

Sementara itu, Giovana Milana yang merupakan mantan rekan setim Megawati Hangestri di Red Sparks, juga cukup berkontribusi. Atlet yang akrab disapa Gia itu menyumbangkan total 18 poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038255/proliga-2024-jakarta-lavani-gagal-hattrick-gelar-fahry-septian-minta-maaf-ke-sby-95LbPeSee6.jpg
Proliga 2024: Jakarta Lavani Gagal Hattrick Gelar, Fahry Septian Minta Maaf ke SBY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038194/puji-kehebatan-bintang-bhayangkara-presisi-nomoury-keita-di-final-proliga-2024-sby-kagak-ada-matinye-FH9rbrmp3v.jpg
Puji Kehebatan Bintang Bhayangkara Presisi Nomoury Keita di Final Proliga 2024, SBY: Kagak Ada Matinye!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037548/nomoury-keita-ungkap-kunci-kemenangan-jakarta-bhayangkara-presisi-atas-jakarta-lavaani-di-grand-final-proliga-2024-J4O9FZNVzO.jpg
Nomoury Keita Ungkap Kunci Kemenangan Jakarta Bhayangkara Presisi atas Jakarta LavAani di Grand Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037537/proliga-2024-noumory-keita-sabet-2-titel-jakarta-bhayangkara-presisi-borong-gelar-individual-Z3jslLEG5j.jpg
Proliga 2024: Noumory Keita Sabet 2 Titel, Jakarta Bhayangkara Presisi Borong Gelar Individual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037374/wilda-siti-nurfadhilah-tak-suka-disebut-jimat-keberuntungan-di-final-proliga-2024-eXcmdKELf6.jpg
Wilda Siti Nurfadhilah Tak Suka Disebut Jimat Keberuntungan di Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037372/ketua-umum-pbvsi-ingin-grand-final-proliga-digelar-rutin-di-indonesia-arena-b3l2CF0zYk.jpg
Ketua Umum PBVSI Ingin Grand Final Proliga Digelar Rutin di Indonesia Arena
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement