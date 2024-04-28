Hasil Proliga 2024 Hari Ini: Jakarta LavAni Masih Perkasa, Gia Milana Bawa Timnya ke Puncak Klasemen

YOGYAKARTA – Hasil Proliga 2024 hari ini, Minggu (28/4/2024) sudah diketahui. akarta LavAni Allo Bank Electric masih perkasa dan Giovanna Milana sukses membantu Jakarta Pertamina Enduro (JPE) menduduki puncak klasemen sementara.

Laga pertama hari ini (28/4/2024) di GOR Amongrogo, Yogyakarta, dibuka dengan duel antara tim putra Jakarta Pertamina Pertamax (JPX) melawan Jakarta STIN BIN. Laga tersebut berakhir dengan skor 3-0 (25-21, 25-23, 25-20) untuk STIN BIN.

Walaupun pertandingan berakhir tiga set langsung, JPX sejatinya mampu memberikan perlawanan yang cukup ketat. Namun, pada akhirnya mereka harus bertekuk lutut dalam laga yang berlangsung selama 97 menit itu.

Rivan Nurmulki menjadi penyumbang poin terbanyak dengan total 15 poin. Sebanyak 12 dari 15 poin itu didapatkan melalui spike dan tiga sisanya datang dari block yang berhasil.

Setelah itu, dua tim putri, yakni Jakarta Pertamina Enduro (JPE) dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (GPP) bertemu. JPE menang dengan skor 3-0 (25-18, 25-20, 25-23).

Kemenangan itu membuat JPE untuk sementara menempati posisi puncak klasemen putri Proliga 2024 dengan enam poin dari dua kemenangan. Polina Shemanova menjadi pencetak angka terbanyak dalam laga itu dengan total 22 poin.

Sementara itu, Giovana Milana yang merupakan mantan rekan setim Megawati Hangestri di Red Sparks, juga cukup berkontribusi. Atlet yang akrab disapa Gia itu menyumbangkan total 18 poin.