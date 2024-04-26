Kisah Haru Tommy Sugiarto Bungkam Raja Bulutangkis Dunia Chen Long di Istora Senayan

KISAH haru Tommy Sugiarto bungkam raja bulutangkis dunia, Chen Long di Istora Senayan akan dibahas Okezone. Momen itu terjadi di ajang Indonesia Open 2013 lalu.

Hasil drawing atau undian menempatkan Tommy Sugiarto di bagan yang cukup sulit. Tommy bahkan langsung menghadapi tunggal putra asal China, Chen Long yang kala itu tengah dalam performa terbaik.

Chen Long yang mengoleksi dua gelar juara dunia jelas bukan lawan mudah bagi Tommy Sugiarto. Tak heran mantan pebulutangkis nomor satu dunia itu lebih diunggulkan untuk menang.

Indonesia kala itu masih diperkuat sejumlah pebulutangkis tunggal putra andalan. Selain Tommy Sugiarto, nama -nama seperti Alamsyah Yunus, Sony Dwi Kuncoro hingga Taufik Hidayat masih bermain untu Merah-Putih.

Namun, Tommy Sugiarto berhasil membuat kejutan di ajang Indonesia Open 2013. Diluar dugaan, Tommy berhasil mengalahkan Chen Long di babak pertama.

Hebatnya lagi, Tommy hanya membutuhkan dua game untuk mengalahkan sang peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 itu. Kala itu, Tommy menang dengan skor 21-11 dan 21-18.