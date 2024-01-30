Hasil Thailand Masters 2024: Dikalahkan Wakil India, Tommy Sugiarto Terhenti di Babak Kualifikasi

BANGKOK - Tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiarto tersingkir di ronde pertama babak kualifikasi Thailand Masters 2024. Tommy harus menelan kekalahan 21-9, 17-21, 12-21 dari wakil India, S. Sankar Muthusamy Subramanian di Stadion Nimibutr, Selasa (30/1/2024) pagi WIB.

Tommy memulai awal pertandingan dengan meyakinkan, setelah unggul 3-1 atas Subramanian. Namun, Tommy gagal mempertahankan keunggulannya dan harus tertinggal 3-5 dari wakil India tersebut.

Pebulutangkis berusia 35 tahun itu perlahan berhasil bangkit untuk mengejar ketertinggalannya dari Subramanian. Alhasil, Tommy mampu kembali memimpin dengan skor 8-7.

Tommy terus menambah angka untuk memimpin 11-8 atas lawannya di interval gim pertama. Selepas interval, Tommy terus mendapatkan poin untuk menjauhkan keunggulan menjadi 14-8.

BACA JUGA:

Subramanian hanya mampu mendapatkan tambahan satu poin selepas interval, sehingga Tommy berhasil menjauhkan keunggulan. Hasilnya, Tommy menutup gim pertama dengan kemenangan 21-9.

Pada awal gim kedua, Tommy harus mendapatkan perlawan ketat dan membuatnya tertinggal 3-4 dari Subramanian. Tommy tampak kesulitan mengimbangi permainan Subramanian, sehingga tertinggal 4-9.