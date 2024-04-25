5 Makanan yang Wajib Dijauhi jika Ingin Awet Muda seperti Ade Rai, Nomor 1 Paling Berat Dihindari

ADA 5 makanan yang wajib dijauhi jika ingin awet muda seperti Ade Rai menarik untuk diketahui. Sebagaimana diketahui, Ade Rai saat ini aktif memberikan ilmu mengenai kesehatan, baik itu masalah olahraga maupun makanan yang layak dikonsumsi.

Ade Rai sudah membuktikan diri berkat ilmunya itu, ia yang sudah berusia 53 tahun nyatanya masih segar bugar. Selain rajin berolahraga, mantan atlet binaraga itu juga menjaga makanan yang ia konsumsi.

Sebenarnya ada 10 makanan yang dihindari oleh Ade Rai sampai saat ini. Namun, kali ini mari bahas 5 pantangan makanan ala Ade Rai tersebut.

Berikut 5 Makanan yang Wajib Dijauhi jika Ingin Awet Muda seperti Ade Rai:

5. Makanan Asin





Makanan Indonesia banyak yang asin, bahkan cenderung berlebihan dalam penggunaan garam yang tidak akan sehat untuk kulit. Sebab, makanan asin dapat menyebabkan kulit rentan berkeriput sehingga Ade Rai menyarankan untuk menghindari makanan ini.

4. Makanan Manis





Makanan manis juga menjadi kesukaan banyak orang Indonesia. Gula memang diperlukan untuk mencukupi energi harian.

Namun, Ade Rai menyarankan untuk menggunakan gula yang alami dan tidak berlebihan karena jika berlebihan, itu dapat mengganggu elastisitas kulit hingga tampak kendur.