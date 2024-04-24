Kisah Kocak Yuta Watanabe, Pebulu Tangkis Jepang Ini Pernah Terkunci di Penginapan saat Turnamen Indonesia Masters

Yuta Watanabe tak bisa ke mana-mana sehingga merasa terkunci di penginapan (Foto: PBSI)

KISAH kocak Yuta Watanabe, pebulu tangkis Jepang ini pernah terkunci di penginapan saat turnamen Indonesia Masters, menarik untuk diulas. Siapa sangka ia nyaris gagal tampil!

Watanabe merupakan salah satu andalan bulu tangkis Jepang di nomor ganda campuran. Bersama Arisa Higashino, ia membentuk duet yang cukup mematikan.

Sebuah cerita lucu datang dari Watanabe jelang tampil di Indonesia Masters 2021. Ketika itu, para pebulu tangkis dikumpulkan di sebuah kawasan di Nusa Dua, Bali, untuk turnamen.

Harap diingat, ketika itu pandemi Covid-19 sedang melanda Indonesia dan juga dunia. Namun, PBSI dan BWF kukuh menggelar Indonesia Badminton Festival 2021 di Bali yang meliputi tiga turnamen sekaligus.

Indonesia Masters 2021 menjadi awal dari rangkaian turnamen. Jelang ajang itu, semua pebulu tangkis dikumpulkan di sebuah hotel dan harus mematuhi serta menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Akibatnya, mereka tak boleh bebas berkeliaran kendati berada di Bali. Gerak-gerik para pebulu tangkis, termasuk Watanabe, hanya dibatasi dari area penginapan ke lapangan latihan dan pertandingan saja.