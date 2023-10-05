Momen Respek Yuta Watanabe, Langsung Hampiri Pitha Haningtyas Setelah Pukulannya Kena Wajah sang Lawan

MOMEN respek Yuta Watanabe, langsung hampiri Pitha Haningtyas setelah pukulannya kena wajah sang lawan akan diulas Okezone. Momen tersebut terjadi saat keduanya bertanding di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis perorangan Asian Games 2023.

Dalam laga tersebut, Pitha Haningtyas Mentari berpasangan dengan Rinov Rivaldy sebagai ganda campuran Indonesia. Mereka bertemu dengan pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino, selaku unggulan kedua di ajang tersebut.

Sayangnya, Rinov/Pitha menyerah dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 15-21 dari Yuta Watanabe/Arisa Higashino di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, Rabu (4/10/2023). Perjuangan ganda campuran Indonesia itu pun harus terhenti.

Menariknya, ada satu momen yang menyita perhatian pencinta bulu tangkis Indonesia. Tepatnya, ketika Yuta Watanabe melakukan sikap respek dengan langsung hampiri Pitha Haningtyas setelah pukulannya kena wajah sang lawan.

Dalam video yang diunggah akun TikTok @itsmelati9, insiden itu bermula ketika Rinov memberikan servis yang tanggung kepada lawan. Kok pun langsung disambar oleh Yuta dengan pukulan yang sangat keras.

Alhasil, kok yang dipukul Yuta itu langsung mengenai wajah Pitha sehingga meringis kesakitan. Tak lama setelah itu, Yuta gerak cepat langsung menghampiri Pitha dan meminta maaf.