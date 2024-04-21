Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ada Megawati Hangestri di Jakarta BIN dan Rivan Nurmulki di Jakarta STIN, Kepala BIN Optimis Gelar Proliga 2024 Bisa Diraih

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |20:22 WIB
Ada Megawati Hangestri di Jakarta BIN dan Rivan Nurmulki di Jakarta STIN, Kepala BIN Optimis Gelar Proliga 2024 Bisa Diraih
Tim voli putri Jakarta BIN bakal diperkuat Megawati Hangestri di Proliga 2024. (Foto: BIN)
A
A
A

JAKARTA – Tim voli putri Jakarta BIN dan voli putra Jakarta STIN BIN baru saja melaunching tim untuk Proliga 2024. Dalam menghadapi kompetisi yang baru, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, optimis dua timnya tersebut dapat bersinar dan juara di Proliga 2024.

Sebab saat ini Jakarta BIN telah diperkuat Megawati Hangestri yang telah pulang dari Liga Voli Korea Selatan. Lalu di tim Jakarta STIN BIN ada Rivan Nurmulki yang merupakan andalan Indonesia.

“Saya sangat berkeyakinan bahwa pada Proliga 2024 kita bisa jadi juara. Kita sangat optimis karena tim putri dan putra ini tempat berkumpulnya para penggawa, para jagoan yang selama ini kita kenal,” ujar Budi Gunawan, di Gedung Gelora Olahraga BIN, Jakarta, Minggu (21/4/2024).

Tentunya untuk mewujudkan target tersebut, Budi Gunawan meminta para atlet binaan BIN yang tergabung dalam Persatuan Olahraga BIN (PORBIN) untuk memberikan penampilan terbaik. Bahkan dia juga mengobarkan semangat secara langsung kepada para atlet.

“Kita pesankan tolong terus jaga nama baik BIN dengan memberikan penampilan terbaik, semangat juang pantang menyerah sampai titik darah penghabisan,” sambung Budi Gunawan.

Kepala BIN lepas Tim Jakarta BIN dan Jakarta STIN BIN untuk Proliga 2024

Sementara, salah satu atlet voli putra sekaligus Kapten Jakarta STIN, Rivan Nurmulki mengucapkan terima kasih kepada Kepala BIN beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan untuk bergabung bersama generasi muda dan atlet lainnya.

Rivan berharap, lewat persiapannya kali ini dapat membawa tim voli putra Jakarta STIN BIN menjadi juara di Proliga 2024.

“Terima kasih kepada Bapak Kepala BIN yang sudah buat tim ini. Dengan persiapan yang sudah 100 persen dan pembinaannya kami insyallah targetnya juara,” kata Rivan.

