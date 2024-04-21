Pamer Skuad Baru, Kepala BIN Optimis Tim Voli Putri Jakarta BIN dan Putra Jakarta STIN Bisa Juarai Proliga 2024

Tim voli Jakarta BIN dan Jakarta STIN pamer skuad baru untuk Proliga 2024. (Foto: BIN)

JAKARTA – Jelang Proliga 2024, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si mengaku optimis tim voli putri Jakarta BIN dan putra Jakarta STIN bisa kelaur sebagai juara. Pernyataan itu ia sampaikan pada acara launching tim di Gelora Olahraga BIN, Jakarta, pada Minggu (21/4/2024).

Dalam sambutannya, Kepala BIN menyebut bahwa Tim Bola Voli Putri Jakarta BIN dan Putra Jakarta STIN adalah kumpulan atlet-atlet terbaik dan para pemain bintang.

Lebih lanjut, Kepala BIN menyebut acara seremonial ini merupakan salah satu tradisi yang ada di Badan Intelijen Negara.

Semua adalah keluarga besar, lanjutnya, yang berada dalam satu perahu, dimana Tim Bola Voli Putri Jakarta BIN dan Putra Jakarta STIN BIN akan berjuang membawa nama baik BIN.

"Sebab itu, sangat pantas kita lepas dengan seremoni karena akan membawa nama baik institusi," ujar Kepala BIN, dalam rilis yang diterima Okezone, Minggu (21/4/2024).

Kepala BIN pun meyakini Tim Bola Voli Putri Jakarta BIN dan Putra Jakarta STIN BIN bisa menjadi juara di Proliga 2024.

"Insya Allah kita bisa menjadi juara Proliga 2024," ucap Kepala BIN.