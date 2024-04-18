5 Fakta Lianne Tan sang Pebulu Tangkis Belgia Berdarah Indonesia, Nomor 1 Punya Kisah Cinta Menarik

BERIKUT lima fakta Lianne Tan sang pebulu tangkis Belgia berdarah Indonesia. Pemain satu ini cukup mencuri perhatian.

Nama Lianne mulai mencuat ketika berhadapan dengan Gregoria Mariska Tunjung di fase grup Olimpiade Tokyo 2020. Namun, ternyata ia sudah punya karier cukup mapan di dunia bulu tangkis.

Lalu, apa saja fakta Lianne Tan? Simak ulasan berikut ini.

5. Darah Indonesia

Lianne lahir dari pasangan Henk Tan dan Maria Meyers. Sang ayah merupakan WNI yang menempuh pendidikan di Belgia.

Hal itu membuat Lianne memiliki darah keturunan Indonesia. Ia lahir di Bilzen, Belgia, pada 20 November 1993.

4. Fasih Berbahasa Indonesia

Sebagai anak keturunan WNI, Lianne ternyata fasih berbahasa Indonesia. Hal itu terlihat ketika tertangkap kamera berdiskusi dengan pelatihnya yang juga berasal dari Tanah Air.

Lianne pun beberapa kali mengunjungi Indonesia di luar ikut serta turnamen. Selain Indonesia dan Inggris, ia disebut fasih berbicara dua bahasa lain.