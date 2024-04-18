Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Fakta Lianne Tan sang Pebulu Tangkis Belgia Berdarah Indonesia, Nomor 1 Punya Kisah Cinta Menarik

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |08:21 WIB
5 Fakta Lianne Tan sang Pebulu Tangkis Belgia Berdarah Indonesia, Nomor 1 Punya Kisah Cinta Menarik
Lianne Tan merupakan pebulu tangkis Belgia berdarah Indonesia (Foto: Instagram)
A
A
A

BERIKUT lima fakta Lianne Tan sang pebulu tangkis Belgia berdarah Indonesia. Pemain satu ini cukup mencuri perhatian.

Nama Lianne mulai mencuat ketika berhadapan dengan Gregoria Mariska Tunjung di fase grup Olimpiade Tokyo 2020. Namun, ternyata ia sudah punya karier cukup mapan di dunia bulu tangkis.

Lianne Tan

Lalu, apa saja fakta Lianne Tan? Simak ulasan berikut ini.

5 Fakta Lianne Tan sang Pebulu Tangkis Belgia Berdarah Indonesia

5. Darah Indonesia

Lianne Tan

Lianne lahir dari pasangan Henk Tan dan Maria Meyers. Sang ayah merupakan WNI yang menempuh pendidikan di Belgia.

Hal itu membuat Lianne memiliki darah keturunan Indonesia. Ia lahir di Bilzen, Belgia, pada 20 November 1993.

4. Fasih Berbahasa Indonesia

Lianne Tan

Sebagai anak keturunan WNI, Lianne ternyata fasih berbahasa Indonesia. Hal itu terlihat ketika tertangkap kamera berdiskusi dengan pelatihnya yang juga berasal dari Tanah Air.

Lianne pun beberapa kali mengunjungi Indonesia di luar ikut serta turnamen. Selain Indonesia dan Inggris, ia disebut fasih berbicara dua bahasa lain.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement