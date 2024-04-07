Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Cerita Jonatan Christie, Bahagia Jadi Saluran Berkat untuk Orang Lain

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |12:05 WIB
Cerita Jonatan Christie, Bahagia Jadi Saluran Berkat untuk Orang Lain
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie (Foto: PBSI)
JONATAN Christie tidak hanya dikenal sebagai sosok pebulu tangkis yang berprestasi di lapangan. Jonatan juga sudah dikenal sebagai seorang yang punya hati baik dan dermawan.

“Saya hanyalah seorang manusia yang ingin menjadi perpanjangan tangan berkat-Nya kepada orang lain,” tulis Jonatan dalam profil Instagram-nya.

Jika berbicara prestasi, Jonatan sudah mencetak banyak sejarah dengan mulai menjuarai Asian Games 2018 hingga All England 2024. Namun, di balik gelar juara tersebut, Jonatan juga terdapat cerita tentang sifatnya yang murah hati.

Salah satu contoh ketika Jonatan meraih medali Asian Games 2018, Jonatan mendapat ganjaran bonus Rp1,8 miliar dari pemerintah. Akan tetapi, Jonatan tidak ingin sepenuhnya menikmati bonus tersebut sendiri.

Kala Lombok dilanda gempa dan tsunami pada 2018, Jonatan menyumbangkan setengah bonus yang ia miliki. Jonatan membangun masjid dan hunian sementara untuk warga di Lombok. Ini juga tidak lepas dari nazar yang ia miliki.

Selain itu, Jonatan juga banyak melakukan aksi dermawan selama berkarier menjadi pebulu tangkis. Ia pernah mengadakan lelang apparel miliknya, Satoe Noesa yang keuntungannya 100 persen disumbangkan kepada para tenaga medis saat pandemi Covid-19.

Jonatan juga turut menyumbangkan bantuan ketika beberapa wilayah Indonesia dilanda bencana. Selain Lombok, ada banjir bandang di Jayapura, Papua, lalu tsunami di Palu, Sulawesi Tengah yang diantaranya juga membangun ruang kelas darurat, dan membangun sekolah di Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Halaman:
1 2 3
