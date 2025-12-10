Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Alwi Farhan Menang Mudah, Indonesia Unggul 1-0 atas Malaysia

PATHUM THANI – Tunggal putra, Alwi Farhan berhasil membuka keunggulan tim bulu tangkis putra Indonesia atas Malaysia dengan skor 1-0 pada final beregu SEA Games Thailand 2025. Alwi menumbangkan wakil Malaysia, Leong Jun Hao, dalam pertandingan pembuka yang berlangsung dramatis, pada Rabu (10/12/2025) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan tersebut berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand. Alwi berhasil memenangkan pertandingan dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-19.

Alwi Farhan langsung tampil trengginas sejak awal gim pertama. Pebulu tangkis berusia 20 tahun itu berhasil mendominasi dengan permainan cepat dan pukulan menyilang. Sementara, Leong Jun Hao masih bersabar mencari pola permainan terbaik.

Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Namun, Leong terus berupaya menjaga jarak dengan Alwi. Mendekati jeda interval gim pertama, kejar-kejaran poin terjadi. Akhirnya, Alwi Farhan berhasil mengungguli Leong dengan skor 11-9 pada jeda interval.

Selepas rehat, permainan Alwi semakin matang. Pukulan menyilang dan smash keras menyulitkan Leong. Akhirnya, Alwi berhasil mengalahkan Leong pada gim pertama dengan skor telak 21-12.