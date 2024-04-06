Cerita Jonatan Christie: Selaraskan Bulu Tangkis dan Keluarga Usai Menikah

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie merasakan perubahan dalam hidup sejak memasuki bahtera rumah tangga. Menyelaraskan antara karier bulu tangkis dan keluarga menjadi hal yang tak mudah bagi Jonatan.

Pria yang akrab disapa Jojo itu telah menikah dengan Shania Junianatha atau Shanju pada 1 Desember 2023. Setelah hampir lima bulan menikah, adaptasi masih tetep dilakukan Jojo dan Shanju meski sudah berpacaran cukup lama.

Terlebih keduanya juga datang dari dunia yang berbeda. Jonatan bisa dibilang aset bulu tangkis Tanah Air yang saat ini diharapkan merebut medali emas Olimpiade Paris 20204. Lalu, Shanju berasal dari dunia entertainment yang juga mantan personil JKT48.

Dalam wawancara eksklusif bersama MNC Portal Indonesia, Jojo pun menceritakan perjalanan hidupnya sesudah menikah. Di mana, ia harus bisa membagi waktu antara kariernya di bulu tangkis dan keluarga.

Adaptasi Jonatan Setelah Menikah

Sebagai atlet, Jojo sudah terbiasa dan sudah mencurahkan banyak waktu untuk latihan dan ikut berbagai turnamen di berbagai belahan dunia. Hal itu tentu menyita banyak waktu yang membuat pemain berusia 26 tahun itu harus bisa menyesuaikan diri ketika menikah.

Terlebih, Jojo saat ini masih punya tugas dan komitmen besar untuk berprestasi di Olimpiade Paris 2024 pada Juli mendatang. Jika sebelum menikah fokusnya hanya satu yakni bulu tangkis, kini setelah menikah ia harus bisa menyeimbangkannya dengan keluarga.

“Ternyata menikah tidak semudah itu, karena beberapa bulan, 3 bulan lebih menikah, ada mungkin ya, bukan permasalahan sih tapi lebih ke pembelajaran aja antara pekerjaan ya pekerjaan, keluarga ya keluarga. Itu kan kita harus tahu batasannya,” kata Jojo.

“Kita harus punya batasan kapan saya menempatkan diri sebagai Jonatan yang profesional di pekerjaan dan Jonatan yang ya memang untuk keluarga. Itu yang ternyata enggak mudah untuk nge-adjust itu, dari waktu, dari perhatian. Dari beberapa hal saya rasa ‘ya lu mesti belajar lagi nih untuk tahu batasan-batasan itu’,” lanjut sang juara All England 2024 itu.