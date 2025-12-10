Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Febriana/Meilysa Tumbang, Indonesia Raih Medali Perak Usai Kalah 1-3 dari Thailand

PATHUM THANI – Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia harus puas membawa pulang medali perak dari SEA Games 2025 setelah ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari kalah di partai krusial. Pasangan yang akrab disapa Ana/Trias takluk dua gim langsung dari pasangan tuan rumah, Ornnicha Jongsathapornparn/Jhenicha Sudjaipraparat, dengan skor 19-21 dan 18-21, pada Rabu (10/12/2025) siang WIB.

Kekalahan itu memastikan Thailand meraih emas dengan skor akhir 3-1. Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia pun harus puas meraih medali perak usai menjadi runner-up.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, Ana/Trias mendapat perlawanan sengit dari Ornnicha/Jhenicha sejak awal. Mereka sempat tertinggal cukup jauh dengan skor 3-7.

Ana/Trias sulit untuk keluar dari tekanan yang diberikan pasangan tuan rumah. Ganda putri Pelatnas PBSI Cipayung itu pun harus tertinggal 7-11 di interval gim pertama.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Usai jeda, Ana/Trias perlahan mampu bangkit. Mereka terus memangkas ketertinggalan hingga sukses menyamakan kedudukan menjadi imbang 18-18. Namun, pada akhirnya, Ornnicha/Jhenicha berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-19.

Di gim kedua, Ana/Trias mampu ungguli Ornnicha/Jhenicha dengan skor 5-4. Namun, pasangan tuan rumah berhasil bangkit membalikkan keadaan menjadi unggul 7-6.