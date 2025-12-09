Leo Rolly Carnando Ungkap Rasa Lega Usai Tim Beregu Putra Indonesia Lolos ke Final SEA Games 2025

PATHUM THANI – Tim beregu putra bulutangkis Indonesia sukses melaju ke babak final SEA Games 2025 setelah mengalahkan Singapura dengan skor akhir 3-1 pada laga semifinal yang berlangsung di Thammasat University Rangsit, Thailand, Senin 8 Desember 2025. Ganda putra andalan, Leo Rolly Carnando, mengungkapkan rasa leganya setelah ia dan pasangannya, Bagas Maulana, berhasil menyumbangkan poin krusial yang memastikan langkah Merah Putih ke babak perebutan medali emas.

1. Target Medali Emas

Leo Rolly Carnando merasa lega setelah berhasil berkontribusi penting dalam kemenangan tim. Ia dan Bagas Maulana sukses menaklukkan ganda putra Singapura, Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong, dengan skor dua gim langsung 21-12 dan 21-19.

“Alhamdulillah bisa melaju ke babak final, tim putra menyusul tim beregu putri," kata Leo dalam keterangannya, dikutip Selasa (9/12/2025).

Leo menegaskan ia dan seluruh anggota tim akan berusaha menampilkan performa terbaik pada laga final nanti. Fokus utama mereka adalah memastikan tim beregu putra bulutangkis Indonesia dapat menyumbangkan medali emas.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

2. Semangat Juang Jelang Final

Sebelum tahu Malaysia yang akan menjadi lawan di final, Leo sudah memastikan Indonesia sangat percaya diri. Kendati demikian, ia meminta timnya untuk tetap waspada dan mempersiapkan segalanya dengan maksimal.