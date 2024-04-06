Kisah Tragis Svend Pri, Musuh Bebuyutan Rudi Hartono yang Tewas Bunuh Diri karena Depresi Berat

KISAH tragis Svend Pri, pebulutangkis andalan Denmark yang tewas bunuh diri karne depresi berat akan dibahas Okezone. Svend Pri sendiri merupakan salah satu rival berat dari legenda tunggal putra Indonesia, Rudy Hartono.

Pada masa jayanya Pri bahkan bisa menyaingi Rudy Hartono. Padahal saat itu, Rudy Hartono sendiri telah mendapatkan sejumlah gelar prestisius di era 1970-an.

Kala itu, Rudy menjadi peraih juara All England terbanyak di dunia. Saking tangguhnya, dia sulit dikalahkan pebulu tangkis lain. Namanya pun tercatat dalam Guinness Book of Records.

Masih di era kejayaan Rudy pada 1970-an,Pri muncul di sektor tunggal putra hingga menjadi rival abadi legenda bulu tangkis Indonesia itu. Pria asal Denmark tersebut awalnya bermain di sektor ganda putra bersama Svend Andersen.

Prestasi gemilang Pri dimulai ketika berpasangan dengan Ulla Strand di sektor ganda campuran. Setidaknya, Svend Pri/Ulla Strand telah meraih dua gelar juara All England pada 1967 dan 1971.

Kemudian, Pri semakin memantapkan kariernya saat turun di sektor tunggal putra. Dia mampu mengalahkan Rudy di Piala Thomas 1974 yang berlangsung di Jakarta, meski akhirnya Denmark harus kalah 1-8 dari Indonesia.