Digelar IMI Sumatera Utara, 43 Peserta Ramaikan Ramadan Wisata Rally di Medan

MEDAN - Pengurus Provinsi (Pengprov) Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara (IMI Sumut) menggelar Ramadan Wisata Rally di Kota Medan. Sebanyak 43 peserta mengikuti event yang memperebutkan Piala Ketua IMI Sumut itu.

Ketua Dewan Pembina IMI Sumut Musa Rajekshah mengapresiasi IMI Sumut yang terus berkomitmen meningkatkan sport tourism di Sumut dengan ratusan event-eventnya setiap tahun, diantaranya Ramadan Wisata Rally yang digelar hari ini.

“Saya apresiasi IMI Sumut sebagai cabang olahraga di bawah KONI yang paling aktif dan paling banyak eventnya, dalam satu tahun bisa sampai ratusan event kejuaraan roda dua dan roda empat. Khususnya event hari ini, edukatif, fun rally karena peserta sambil bisa berwisata bersama keluarga atau teman-temannya,” ujar Ijeck di sela-sela waktunya menghadiri Pembukaan Ramadan Wisata Rally di Kantor DPRD Sumut.

Acara ini dibuka oleh Pj Gubernur Sumut Hassanudin didampingi Ijeck dan Ketua IMI Sumut Harun Mustafa Nasution. Hadir juga dalam pembukaan Ketua KONI Sumut John Ismadi Lubis, Ketua Panitia Silvani Nasution dan para undangan.

Ijeck menambahkan, kejuaraan Wisata Rally ini penuh edukatif karena peserta diberi tantangan untuk mencari beberapa pos atau cek point yang lokasinya adalah lokasi wisata di Kota Medan. “Jadi nanti ada cek point yang diantaranya ditujukan di tempat wisata dengan soal yang musti nanti mereka cari jawabannya, ada foto yang diberi panitia sekalian mengenalkan tempat sejarah di Medan. Ini bagus sekali khususnya bagi anak-anak muda, yang ikut jadi peserta,” ujar Ijeck.

Hal ini dibenarkan Ketua IMI Sumut Harun Mustafa Nasution. Event ini diharap menjadi momen fun atau bersenang-senang untuk peserta dalam mengisi weekend bersama keluarga dan sahabatnya sembari membangun kesadaran seputar berkendara aman.