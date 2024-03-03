Aksi Tanam Seribu Pohon di Danau Toba Ramaikan F1 Powerboat 2024, Pembalap Terpukau Alam Indonesia

BALIGE – Jelang pelaksanaan F1 Powerboat 2024 di Danau Toba, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney berkolaborasi dengan Bank BRI menyelenggarakan aksi penanaman seribu pohon di Pesisir Danau Toba tepatnya di Desa Silalahi, Pagar Batu Dusun 3 pada 1 Maret 2024.

Bibit tanaman yang ditanam pada kegiatan kali ini adalah alpukat, coklat, cengkeh, kopi, dan durian. Prosesi acara berlangsung dihadiri oleh sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenkomarves, Rustam Afendi; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balige, Dr Rajaipan Sinurat; Kepala Desa Silalahi, Herdy Silalahi; Branch Manager BRI Balige Adi Prasetya Wardana; serta representatif H2O Management Paulo Di San Germano, beberapa racer dan delegasi F1H2O.

Aksi penanaman seribu pohon ini merupakan bentuk komitmen dari InJourney dalam mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan dengan mewujudkan nilai-nilai green and sustainable tourism.

“Inilah wujud komitmen kami untuk mengangkat Danau Toba ke mata dunia, tak hanya dengan menggelar suatu event untuk menarik kunjungan wisatawan saja namun dalam waktu yang bersamaan juga menjadikan pariwisata di Danau Toba sebagai pariwisata yang berkelanjutan. Kami menyadari bahwa menjaga lingkungan sekitar Danau Toba sangat penting untuk merawat destinasi pariwisata ini agar berkesinambungan dan menjadi bagian untuk upaya mencapai target net zero emission (NZE),” kata Yudhistira Setiawan, Pgs Senior Vice President of Corporate Secretary InJourney.

Kolaborasi antara BRI dan InJourney dalam F1Powerboat ini tidak hanya mencakup kesuksesan event, akan tetapi juga komitmen untuk mewujudkan pariwisata yang rendah karbon untuk membantu mewujudkan target NZE tahun 2060 sebagaimana ditetapkan pemerintah.

Selain itu, upaya ini merupakan wujud untuk mendorong pariwisata berkelanjutan, yakni pariwisata yang berorientasi pada dampak jangka panjang bagi sektor sosial, ekonomi, serta lingkungan.

“Apreasiasi dan terima kasih kepada InJourney yang telah menginisiasi aksi tanam seribu pohon ini di tengah-tengah penyelenggaraan event ajang balap internasional F1Powerboat 2024 di Danau Toba. Suatu kehormatan bagi BRI dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan hal ini tak hanya sebagai bentuk dukungan financial namun juga sebagai investasi jangka panjang dalam pelestarian lingkungan dan berkelanjutan. Semoga dengan aksi kecil ini, kita dapat membangun Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas yang berkelanjutan di Indonesia,” ujar Branch Manager BRI Kota Balige, Adi Prasetia.

Selain berkolaborasi dengan BRI, pada kesempatan ini InJourney juga mengajak tim ofisial dari H2O Racing Management, racers dan delegasi F1Powerboat untuk bersama-sama juga melakukan aksi penanaman pohon.